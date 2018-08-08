- Было очень сложно. В первом тайме выглядели неплохо, мне кажется, переигрывали соперника, который разве что немного больше владел мячом. Выбегали в перспективные контратаки, могли забить еще. Что случилось после перерыва? Это наша беда. Пытаемся разобраться, понять причины. Считаю, дело в психологии. Ведем 1:0 на выезде — есть стремление удержать. Хотя "Карабах" давал играть — и мы могли сработать в плане созидания получше.





Мои неудачные передачи около своей штрафной во второй половине встречи? Просто мы много бегали без мяча, где-то старался его сохранить. К сожалению, порой допускал ошибки. Это футбол. Тогда партнеры меня подстраховали, в иных эпизодах я приходил на помощь.





К счастью, и вратарь нас сегодня спасал. Щербицкий в последних поединках часто выручает. Не зря им интересуются такие клубы, как "Милан" :)) Если иностранные скауты станут чаще приезжать на матчи БАТЭ, то Денис скоро покинет команду.





Понятно, что в противостоянии с азербайджанцами еще ничего не решено. Шансы перед сражением на "Борисов-Арене" — 50 на 50. Приложим максимум усилий, чтобы праздновать победу по сумме двух матчей. Нужно столь же строго действовать сзади. "Карабаху" придется идти вперед — важно воспользоваться ситуацией и реализовать свои шансы.



