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Брестское «Динамо» перенесло матчи с «Шахтером» и БАТЭ

Брест разгрузил календарь с расчетом на продолжение евросезона. Кубковый выездной матч 1/8 финала с «Шахтером» должен был состояться 12 августа, но перенесен на неопределенный срок.

А вот поединок 18-го тура чемпионата с БАТЭ, который был запланирован на 18 августа в Бресте, перенесен на 31 октября.

Кстати, на арену БАТЭ брестчане тоже могут попасть. Если пройдут «Аполлон» и сыграют в плей-офф Лиги Европы. «Борисов-Арена» заявлена для «Динамо» как домашняя на следующий раунд. Ранее планировалось, что наша команда сыграет на столичном «Динамо».


На ЛЕ брестчане также дозаявили трех молодых футболистов - вратаря Артема Денисенко (1999), защитника Максима Смолевского (2000) и полузащитника Владимира Медведя (1999), пишет vb.by


20:18 07/08/2018






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