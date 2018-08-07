Брестское «Динамо» перенесло матчи с «Шахтером» и БАТЭ

А вот поединок 18-го тура чемпионата с БАТЭ, который был запланирован на 18 августа в Бресте, перенесен на 31 октября.





Кстати, на арену БАТЭ брестчане тоже могут попасть. Если пройдут «Аполлон» и сыграют в плей-офф Лиги Европы. «Борисов-Арена» заявлена для «Динамо» как домашняя на следующий раунд. Ранее планировалось, что наша команда сыграет на столичном «Динамо».









На ЛЕ брестчане также дозаявили трех молодых футболистов - вратаря Артема Денисенко (1999), защитника Максима Смолевского (2000) и полузащитника Владимира Медведя (1999), пишет vb.by



