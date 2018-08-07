Белоруска взяла золото на чемпионате Европы по гребле

Соревнования проходили в шотландском городе Глазго.





Сборная нашей страны разделила восьмое место с командами Германии, Хорватии и России, в активе которых также по одной золотой награде.





Первое место в общем зачете заняли румыны (3-2-2), вторыми стали французы (2-2-1), третьими – итальянцы (2-1-3), пишет ej.by



