Белоруска взяла золото на чемпионате Европы по гребле
Елена Фурман заняла первое место на чемпионате Европы по академической гребле в классе женских одиночек легкого веса.
Соревнования проходили в шотландском городе Глазго.
Сборная нашей страны разделила восьмое место с командами Германии, Хорватии и России, в активе которых также по одной золотой награде.
Первое место в общем зачете заняли румыны (3-2-2), вторыми стали французы (2-2-1), третьими – итальянцы (2-1-3), пишет ej.by
16:54 07/08/2018
‡агрузка...