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Белоруска взяла золото на чемпионате Европы по гребле

Елена Фурман заняла первое место на чемпионате Европы по академической гребле в классе женских одиночек легкого веса.

Соревнования проходили в шотландском городе Глазго.

Сборная нашей страны разделила восьмое место с командами Германии, Хорватии и России, в активе которых также по одной золотой награде.

Первое место в общем зачете заняли румыны (3-2-2), вторыми стали французы (2-2-1), третьими – итальянцы (2-1-3), пишет ej.by


16:54 07/08/2018






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