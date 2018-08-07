Марадоне мешает работать с брестским "Динамо" боль во рту

Брестское "Динамо" и Марадона заключили трехлетнее соглашение в мае. Согласно контракту, аргентинец должен отвечать за формирование команды, переходы игроков и развитие детского футбола. Марадона впервые посетил Брест в июле и заявил, что ему необходимо взять небольшой отпуск, чтобы отдохнуть, затем он включится в работу.





"Я здесь, дома, восстанавливаюсь от двух операций, которые я провел со своим стоматологом, доктором Браверманом, чтобы просматривать игроков для своей команды, "Динамо Брест", — написал Марадона в своем Instagram.





Босс "Динамо-Брест" отметил, что цены на трансферном рынке "взлетели", и он не может конкурировать с деньгами лидеров, "тем с этой болью во рту".





"Так что я хочу поправиться и быть на 10 очков впереди. Поэтому я не собираюсь идти на телепередачи, куда меня приглашают, и общаюсь через социальные сети", — сказал он.





Марадона подчеркнул, что дал слово брестскому "Динамо". "Я отдаю свою жизнь на селекционную работу", — добавил он.





Кроме того, он посетовал на аргентинские спортивные СМИ, которые не включают его в список возможных кандидатов на пост главного тренера национальной сборной. Ранее Марадона заявлял, что готов возглавить команду и работать с ней бесплатно.



