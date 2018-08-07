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Американский бизнесмен хочет выкупить у Усманова долю в лондонском "Арсенале"

Американский миллиардер Стэн Кронке, которому принадлежит 67,9% акций лондонского "Арсенала", хочет выкупить 30% акций клуба у российского бизнесмена Алишера Усманова. Об этом говорится в сообщении компании KSE, через которую Кронке управляет клубом.

Sky News отмечает, что сделка оценивается в £550 млн (19,3 млрд грн). Если Усманов согласится, Кронке станет фактически единоличным владельцем клуба, цена которого возрастет до £1,8 млрд. Бизнесмен собирается выкупить и акции, принадлежащие поклонникам клуба. 

По данным Sky News, что Усманов сам несколько раз пытался выкупить контрольный пакет Кронке. 

Издание Financial Times пишет, что стороны договорились о заключении сделки. 

В прошлом сезоне "Арсенал" занял шестое место в английской Премьер-лиге.  Кронке также принадлежит американская баскетбольная команда "Денвер Наггетс", клуб американской футбольной лиги "Колорадо Рэпидз" и клуб Национальной хоккейной лиги "Колорадо Эвеланш". 

Усманов занимает 113-е место в рейтинге журнала Forbes c $12,8 млрд, Кронке – 183-й с $8,3 млрд. 
14:11 07/08/2018






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