Sky News отмечает, что сделка оценивается в £550 млн (19,3 млрд грн). Если Усманов согласится, Кронке станет фактически единоличным владельцем клуба, цена которого возрастет до £1,8 млрд. Бизнесмен собирается выкупить и акции, принадлежащие поклонникам клуба.





По данным Sky News, что Усманов сам несколько раз пытался выкупить контрольный пакет Кронке.





Издание Financial Times пишет, что стороны договорились о заключении сделки.





В прошлом сезоне "Арсенал" занял шестое место в английской Премьер-лиге. Кронке также принадлежит американская баскетбольная команда "Денвер Наггетс", клуб американской футбольной лиги "Колорадо Рэпидз" и клуб Национальной хоккейной лиги "Колорадо Эвеланш".





Усманов занимает 113-е место в рейтинге журнала Forbes c $12,8 млрд, Кронке – 183-й с $8,3 млрд.