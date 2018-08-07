«Думаю, я до этого не доживу. Вряд ли моя карьера будет настолько продолжительной. Если в течение нескольких лет промоушен решит сделать турнир в Минске, то я с удовольствием на нем выступлю. Но проведение такого мероприятия маловероятно – это из области фантастики», – сказал Орловский.





15 сентября Андрей Орловский встретится с Шамилем Абдурахимовым на первом турнире UFC в Москве.



