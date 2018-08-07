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Андрей Орловский: «Турнир UFC в Минске? Это из области фантастики. Думаю, я до этого не доживу»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский ответил на вопрос о возможном участии в турнире UFC в Минске.

«Думаю, я до этого не доживу. Вряд ли моя карьера будет настолько продолжительной. Если в течение нескольких лет промоушен решит сделать турнир в Минске, то я с удовольствием на нем выступлю. Но проведение такого мероприятия маловероятно – это из области фантастики», – сказал Орловский.

15 сентября Андрей Орловский встретится с Шамилем Абдурахимовым на первом турнире UFC в Москве.

13:24 07/08/2018






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