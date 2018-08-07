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Матч 1/8 финала Кубка БАТЭ-"Городея" перенесли на более поздний срок

В 1/8 финала Кубка Беларуси БАТЭ примет «Городею». Команды должны были сыграть 11 или 12 августа, но, как сообщает твиттер «сахарников», игру решили перенести на более поздний срок.