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Матч 1/8 финала Кубка БАТЭ-"Городея" перенесли на более поздний срок

В 1/8 финала Кубка Беларуси БАТЭ примет «Городею». Команды должны были сыграть 11 или 12 августа, но, как сообщает твиттер «сахарников», игру решили перенести на более поздний срок.

Вероятно, это связано с тем, что уже 14 августа БАТЭ проведет домашний матч Лиги чемпионов с «Карабахом», пишет Трибуна.

Вместо кубковой игры «Городея» на одноименном стадионе проведет спарринг с «Неманом». Матч пройдет в субботу, 11 августа, и начнется в 16.00.

11:17 07/08/2018






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