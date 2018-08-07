Матч 1/8 финала Кубка БАТЭ-"Городея" перенесли на более поздний срок
В 1/8 финала Кубка Беларуси БАТЭ примет «Городею». Команды должны были сыграть 11 или 12 августа, но, как сообщает твиттер «сахарников», игру решили перенести на более поздний срок.
Вероятно, это связано с тем, что уже 14 августа БАТЭ проведет домашний матч Лиги чемпионов с «Карабахом», пишет Трибуна.
Вместо кубковой игры «Городея» на одноименном стадионе проведет спарринг с «Неманом». Матч пройдет в субботу, 11 августа, и начнется в 16.00.
11:17 07/08/2018
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