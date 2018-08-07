Послевкусие ЧМ: дороже всех «брали» Казань

По данным Альфа-Банка, для белорусских клиентов самым дорогим городом в России во время чемпионата мира по футболу стала Казань. Средний чек наших соотечественников там составил 1180 белорусских рублей. На втором месте Калининград — 964 рубля. На третьем — Екатеринбург — 500 рублей. Сочи немного отстал — 497 рублей, а меньше всего белорусы тратили в Саранске — 81 рубль.





Кстати, Москва тоже показала небольшой средний чек — 94 рубля.





Самый дорогой город России обычно посещали на короткое время. При этом на статистику повлияли владельцы карточек, которые были в Москве по делам или другим задачам, не связанным с мундиалем. А вот в «футбольном» Санкт-Петербурге белорусы тратили куда охотнее — 232 рубля на человека.





С другой стороны, во время ЧМ белорусы чаще всего посещали Москву и Санкт-Петербург. Именно там, если смотреть не на средний чек, а на всю сумму, они оставили больше всего денег. В эту же категорию вошли Казань и Калининград.