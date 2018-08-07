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Послевкусие ЧМ: дороже всех «брали» Казань

Белорусский Альфа-Банк подсчитал расходы клиентов на футбольном чемпионате в России

По данным Альфа-Банка, для белорусских клиентов самым дорогим городом в России во время чемпионата мира по футболу стала Казань. Средний чек наших соотечественников там составил 1180 белорусских рублей. На втором месте Калининград — 964 рубля. На третьем — Екатеринбург — 500 рублей. Сочи немного отстал — 497 рублей, а меньше всего белорусы тратили в Саранске — 81 рубль.

Кстати, Москва тоже показала небольшой средний чек — 94 рубля.

Самый дорогой город России обычно посещали на короткое время. При этом на статистику повлияли владельцы карточек, которые были в Москве по делам или другим задачам, не связанным с мундиалем. А вот в «футбольном» Санкт-Петербурге белорусы тратили куда охотнее — 232 рубля на человека.

С другой стороны, во время ЧМ белорусы чаще всего посещали Москву и Санкт-Петербург. Именно там, если смотреть не на средний чек, а на всю сумму, они оставили больше всего денег. В эту же категорию вошли Казань и Калининград.
Office Life 
08:59 07/08/2018






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