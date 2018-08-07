Гурков попробовал себя в кикбоксинге и проиграл сопернику из Бразилии

В первом раунде Гурков чувствовал себя уверенно, но во втором пропустил удар и получил нокаут. Он сумел подняться, однако судья оценил состояние белорусского бойца и принял решение прекратить бой. Победу присудили бразильцу.





Гурков экспериментировал не только с видом единоборств, но и с весовой категорией — обычно он выступает с бойцами до 75 кг, а тут вышел в категории до 77 кг. К тому же он недавно перенес травму и не успел полностью восстановиться.