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Гурков попробовал себя в кикбоксинге и проиграл сопернику из Бразилии

Многократный чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков попробовал себя в кикбоксинге — и проиграл бой бразильцу Жонатану Оливейре, пишет TUT.by. Бой проходил под эгидой организации АСВ КВ в Пскове (Россия).

В первом раунде Гурков чувствовал себя уверенно, но во втором пропустил удар и получил нокаут. Он сумел подняться, однако судья оценил состояние белорусского бойца и принял решение прекратить бой. Победу присудили бразильцу.

Гурков экспериментировал не только с видом единоборств, но и с весовой категорией — обычно он выступает с бойцами до 75 кг, а тут вышел в категории до 77 кг. К тому же он недавно перенес травму и не успел полностью восстановиться.

07:58 07/08/2018






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