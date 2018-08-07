Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Борис Тасман: на матче в Ошмянах даже мячи подавать было некому. Хозяев выручили дети болельщиков "Крумкачоў"

Эксперт по второй лиге чемпионата страны Борис Тасман рассказал, как проходил матч 16-го тура "Ошмяны-БГУФК" — НФК "Крумкачы" (0:1).

В Ошмянах в равном упорном поединке "Крумкачы" взяли реванш у хозяев за стартовое поражение. Решающий мяч на счету Сергея Кошеля. Поединок проходил в немом формате — без исполнения государственного гимна Беларуси, без объявления составов и замен. Даже мячи подавать было некому. Хозяев выручили болельщики гостей, поручившие своим деткам важное задание.
Pressball.by
07:08 07/08/2018






‡агрузка...


Блоги
Александр Федута
Не дождетесь...
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – o лежащих колхозах, средней зарплате...
Игорь Драко
Беларусь и новый СССР
Артем Агафонов
Зенон Позняк сошел с ума
Павел Севярынец
Беларуская гаспадарка
Яўген Васьковіч
Беларусь фарміруе вобраз Слугі
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё