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Эксперт по второй лиге чемпионата страны Борис Тасман рассказал, как проходил матч 16-го тура "Ошмяны-БГУФК" — НФК "Крумкачы" (0:1).

В Ошмянах в равном упорном поединке "Крумкачы" взяли реванш у хозяев за стартовое поражение. Решающий мяч на счету Сергея Кошеля. Поединок проходил в немом формате — без исполнения государственного гимна Беларуси, без объявления составов и замен. Даже мячи подавать было некому. Хозяев выручили болельщики гостей, поручившие своим деткам важное задание.