Белорусские метатели молота вышли в финал ЧЕ по легкой атлетике

Павел Борейша. Фото с сайта bfla.eu





Павел Борейша по итогам квалификации занял 3-е место с результатом 76,47 метра, Иван Тихон в своей лучшей попытке метнул снаряд на 74,64 метра и занял 9-е место среди 12 финалистов.





Еще один белорус Глеб Дударев с результатом 72,19 метра занял 18-е место и в число финалистов не попал.





Лучшими по итогам квалификации стали поляк Павел Файдек (77,86 метра) и венгр Бенце Халас (76,81).









Финал у метателей молота состоится 7 августа в 19.45 по белорусскому времени.



