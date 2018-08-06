Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Белорусские метатели молота вышли в финал ЧЕ по легкой атлетике

Иван Тихон и Павел Борейша отобрались в финал чемпионата Европы по легкой атлетике, который стартовал в Берлине, пишет tut.by.

Павел Борейша. Фото с сайта bfla.eu

Павел Борейша по итогам квалификации занял 3-е место с результатом 76,47 метра, Иван Тихон в своей лучшей попытке метнул снаряд на 74,64 метра и занял 9-е место среди 12 финалистов.

Еще один белорус Глеб Дударев с результатом 72,19 метра занял 18-е место и в число финалистов не попал.

Лучшими по итогам квалификации стали поляк Павел Файдек (77,86 метра) и венгр Бенце Халас (76,81).

Финал у метателей молота состоится 7 августа в 19.45 по белорусскому времени.


23:17 06/08/2018






‡агрузка...


Блоги
Александр Федута
Не дождетесь...
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – o лежащих колхозах, средней зарплате...
Игорь Драко
Беларусь и новый СССР
Артем Агафонов
Зенон Позняк сошел с ума
Павел Севярынец
Беларуская гаспадарка
Яўген Васьковіч
Беларусь фарміруе вобраз Слугі
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё