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Призерка Олимпиад отказалась от сборной России

Велосипедистка Ольга Забелинская, ранее выступавшая за сборную России, подала заявление на смену спортивного гражданства в Международный союз велосипедистов.

Ольга Забелинская, Фото РИА Новости
Она хочет войти в состав команды Узбекистана. Об этом Забелинская рассказала ТАСС.

«Сейчас я нахожусь в процессе перехода. Но причины, по которым я решила пойти на такой шаг, мне бы пока не хотелось озвучивать», — отметила спортсменка.

Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрий Кучерявый, комментируя решение Забелинской, заявил, что велосипедистке грозит двухлетний карантин, из-за которого она будет вынуждена пропустить Олимпийские игры 2020 года. По его словам, сама спортсменка пока не обращалась в федерацию с официальным запросом.


Забелинская выиграла две бронзовые медали на Олимпиаде-2012 в велогонках на шоссе. Спустя четыре года она выиграла серебро и стала единственной российской спортсменкой, завоевавшей медали в этом виде программы на двух последних Играх, сообщает Лента.ру.


19:31 06/08/2018






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