Призерка Олимпиад отказалась от сборной России

Ольга Забелинская, Фото РИА Новости

Она хочет войти в состав команды Узбекистана. Об этом Забелинская рассказала ТАСС.





«Сейчас я нахожусь в процессе перехода. Но причины, по которым я решила пойти на такой шаг, мне бы пока не хотелось озвучивать», — отметила спортсменка.





Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрий Кучерявый, комментируя решение Забелинской, заявил, что велосипедистке грозит двухлетний карантин, из-за которого она будет вынуждена пропустить Олимпийские игры 2020 года. По его словам, сама спортсменка пока не обращалась в федерацию с официальным запросом.









Забелинская выиграла две бронзовые медали на Олимпиаде-2012 в велогонках на шоссе. Спустя четыре года она выиграла серебро и стала единственной российской спортсменкой, завоевавшей медали в этом виде программы на двух последних Играх, сообщает Лента.ру.



