- В каком настроении прибыли в Баку и какие у вас надежды?





– Настроение боевое. Приехали за положительным результатом. До игры шансы 50 на 50. Знаем, что «Карабах» хорошая команда, игровая. Все будет для нас непросто складываться. Но все зависит от нас самих.





- Значит, ярко выраженного фаворита в этой паре нет?





– Конечно, нет.





- Что еще знаете о своем сопернике?





– Честно говоря, немного. Смотрел, как они выступают в Лиги чемпионов в прошлом году. Понравилось. Мобильная и боевая команда. Даже топовым европейским клубам с ними было очень трудно. Это о многом говорит. Воспринимаем «Карабах» очень серьезно. Настраиваемся таким же образом.





- Какой результат устроит БАТЭ в Баку?





– Будем отталкиваться от игры. Сейчас трудно что-то говорить. С уважением относимся к сопернику. Попытаемся сделать все возможное, чтобы с хорошим настроением вернуться и с позитивным результатом уехать из Баку.





- У нас часто говорят, что БАТЭ уже не тот. Вы согласны с этим?





– В принципе так можно говорить про любого соперника. Футбол с каждым годом становится все сильнее и сильнее. Даже топовым командам играть против аутсайдеров становится все труднее и труднее. Это показал и прошедший ЧМ. Поэтому все это только разговоры. Просто футбол становится сложнее.





- Уже почувствовали бакинскую жару?





– У нас последнюю неделю была такая же погода. Не думаю, что погода сыграет какую-то роль, тем более, мы будем играть вечером. Обе команды будут в равных условиях.





- На стадионе «Тофик Бахрамов», где пройдет матч, ожидается аншлаг…





– Мне нравится при заполненных трибунах. Так же, уверен, считают мои партнеры по команде. Положительная атмосфера и дополнительные эмоции никому не помешают, – сказал Глеб.