Два белоруса подерутся во Всемирной боксерской суперсерии

В конце июля в Москве прошел финал первого сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе. Встречу украинца Александра Усика с россиянином Муратом Гассиевым многие называли боем года – и поединок оправдал ожидания. Усик победил по очкам и стал абсолютным чемпионом мира, пишет Трибуна





За день до финала в Москве прошла жеребьевка второго сезона суперсерии. Вела церемонию Тина Канделаки. И если вы думали, что худший английский на Земле у Виталия Мутко, то это была большая ошибка.









Второй сезон WBSS интересен для белорусского болельщика – в турнире примут участие два наших боксера.





Что такое суперсерия?





WBSS – молодой турнир. Идея сделать из профессионального бокса нечто цельное, а не просто набор рейтинговых и титульных поединков, пришла в голову швейцарскому банкиру Ричарду Шеферу и немецким промоутерам братьям Заурлендам. В марте 2017 года они объявили о запуске суперсерии, а уже летом была представлена формула супертурнира, который просуществует минимум три года.





Главный приз турнира – Кубок Мохаммеда Али, который на прошедших выходных представила супруга великого Кассиуса Клея Лонни.





Какая структура?





Формула проста. Каждый год будет проходить два турнира – в разных категориях. В каждом турнире участвует 16 бойцов – по восемь от каждого дивизиона. Бои проходят по олимпийской системе – четвертьфиналы, полуфиналы, финал. Победит, разумеется, только один.





В первом сезоне суперсерии Кубок Али разыгрывали «крузеры» (первый тяжелый вес, до 90,7 кг) и представители второго среднего веса (до 76,2 кг). Лучшим «крузером» планеты в итоге стал украинец Усик, ставший первым обладателем трофея и абсолютным чемпионом мира – он собрал пояса по всем основным категориям (WBC, WBA, IBF и WBO).





Средневесы пока своего победителя не определили. В финале должны встретиться британцы Каллум Смит и Джордж Гроувс. Решающий поединок должен был пройти еще в июне, но дата постоянно откладывалась из-за травм бойцов. В ближайшее время должны огласить новую дату и место проведения финала.





Во втором сезоне Кубок Али также разыграют в двух дивизионах – в первом полусреднем (до 63,5 кг) и в легчайшем (до 53,5 кг) весах.

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Кто из наших?





Два белорусских боксера поучаствуют в турнире полусредневесов.





28-летний Кирилл Релих (22 победы, 2 поражения) долго шел к чемпионскому титулу. В 2016 году он дрался с британцем Рикки Бернсом и явно проиграл по очкам. В прошлом году белорус встречался с кубинцем Рансесом Бартелеми – и вновь проиграл по очкам, но на этот раз осталась уйма вопросов. Судьи единогласно отдали победу Бартелеми, хотя независимые эксперты утверждали, что бой должен был завершиться вничью. В итоге WBA пошла навстречу белорусу и назначила реванш, в котором Релих одержал убедительную победу.





Второй белорусский участник – 25-летний Иван Баранчик (18-0). Его уже называют «новым Артуро Гатти» и последователем Майка Тайсона. Бьет Баранчик очень сильно – настолько, что многие просто-напросто отказываются выходить против него. Но слабые места у него тоже есть – это, разумеется, защита. Впрочем, сам Баранчик про свои недостатки знает.





Любопытно, что белорусы могут встретиться друг с другом уже в полуфинале.









Кто соперники?





В четвертьфинале Кирилл Релих встретится с россиянином Эдуардом Трояновским (27-1). Весьма серьезный соперник. В 2015-16 годах Трояновский владел поясом IBF, который дважды успешно защитил. Но во время третьей защиты случилась катастрофа – намибиец Джулиус Индонго нокаутировал россиянина в первом раунде.





Это первое и единственное поражение в карьере Эдуарда. И он до сих пор вспоминает его с болью – Трояновский считает, что проиграл африканцу исключительно из-за собственных ошибок. Следующих двоих соперников Эдуард нокаутировал оперативно и быстро получил статус обязательного претендента на пояс WBA, которым владеет Релих.





У Баранчика шансы на проход первой стадии даже более предпочтительные, чем у чемпиона: в первом бою турнира Иван встретится со шведом Энтони Йигитом (21-0-1). В отличие от белоруса, это совсем не нокаутер – у него всего семь досрочных побед в 22 поединках. Но зато у Йигита за плечами школа любительского бокса, чего нет у Баранчика. В 2012-м швед ездил на Олимпиаду, но выбыл во втором круге, проиграв будущем вице-чемпиону из Украины и почти однофамильцу белоруса Денису Беринчику.





Йигит – технарь, который может затянуть в свою игру, но далеко не факт, что он выдержит пушечные удары Баранчика. Кстати, на заре карьеры Энтони уже бил белорусских боксеров – в 2013-м Йигит расправился в рейтинговых боях с Александром Абраменко, Андреем Громыко и Андреем Столярчуком.





Еще четверо участников турнира:





29-летний американец Реджис Прогрейс (22-0) – главный фаворит. Его давно называют кандидатом на титул, но пока у него лишь пояс временного чемпиона WBС. Завоевал он этот титул в марте 2018 года, унизив экс-чемпиона Джулиуса Индонго – за два раунда Прогрейс четырежды отправлял намибийца в нокдаун, после чего рефери решил прекратить избиение. Пару дней назад Реджис защитил титул, нокаутировав аргентинца Хуана-Хосе Веласко. Прогрейс – это реально большая сила.





Его первый соперник – опытный британец Терри Флэнэган (33-1). 29-летний боксер последние несколько лет выступал в легком весе, где успешно защищал титул WBO. В этом году Флэнэган отказался от пояса и поднялся на категорию выше ради такой же награды. Но в равном титульном бою Флэнэган уступил американцу Морису Хукеру. Тем не менее, организаторов суперсерии эта неудача не смутила.





Еще один британец – 27-летний Джош Тэйлор (13-0). До 15 лет занимался тхэквондо и лишь после этого сосредоточился на боксе. В профи перешел в 24 года – и пока получается очень хорошо. Тэйлора пока не победил никто, второй год он владеет титулом WBC Silver, а главную победу одержал в июне, побив опытного украинца Виктора Постола.





Наконец, 25-летний американец Райан Мартин (22-0). Набил мощный рекорд на американском ринге, но пока неизвестно, на что он способен в бою с настоящим топом. Тем не менее, боксерские аналитики называют Мартина ярчайшим проспектом дивизиона и считают, что он может стать лучшим не только в первом полусреднем весе, но и в обычном полусреднем.





Состав турнира неплохой, но есть несколько замечаний. Если в турнире «крузеров» участвовали почти все сильнейшие действующие бойцы, то у полусредневесов другая ситуация. Нет среди участников суперсерии двоих чемпионов – американцев Хосе Карлоса Рамиреса (WBC) и Мориса Хукера (WBO). Также организаторы турнира не выслали приглашение недавнему чемпиону IBF Сергею Липинцу – россиянина эта ситуация настолько обидела, что он решил не ждать и перешел в полусредний вес.









Что на кону?





Кроме престижного трофея имени Мохаммеда Али, боксеры борются за славу, почет, уважение и деньги. Призовой фонд турнира – 50 миллионов долларов.





Когда смотреть?





Первые бои второго сезона пройдут уже осенью – конкретные даты пока не назначены. Полуфиналы ориентировочно пройдут после Нового года. решающий поединок – либо в мае, либо летом 2019 года.