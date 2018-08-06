Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Павел Галкин: Лукашенко говорил, что ДС "Уручье" возведен для гандбола. А сейчас арена просто усеяна арендой

Директор СКА, полковник в отставке Павел Галкин рассказал о положении клуба на площадях ДС "Уручье".

"При открытии Дворца спорта в Уручье президент Лукашенко говорил, что он возведен прежде всего для нужд и развития гандбола. Но теперь задумываешься, где играть матчи чемпионата и еврокубков. 

Арена просто усеяна арендой. Уйма видов спорта, а гандбол — лишь один из них. Иногда играем, а из соседнего зала, где проходит чемпионат по танцам, музыка валит с такой силой, что не услышать судейских свистков. 

Такие истории имидж клуба точно не украшают. И, конечно, влияют на результат", — цитирует Галкина страница "Гандбол. Быстрый центр" Вконтакте.

Прессбол
13:00 06/08/2018






‡агрузка...


Блоги
Александр Федута
Не дождетесь...
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – o лежащих колхозах, средней зарплате...
Игорь Драко
Беларусь и новый СССР
Артем Агафонов
Зенон Позняк сошел с ума
Павел Севярынец
Беларуская гаспадарка
Яўген Васьковіч
Беларусь фарміруе вобраз Слугі
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё