Виктория Азаренко вернулась в первую сотню рейтинга WTA

Теперь Азаренко занимает 95-е место. Она улучшила свой предыдущий показатель на 13 позиций. Этому поспособствовало хорошее выступление теннисистки на турнире в Сан-Хосе на прошлой неделе. Наша соотечественница дошла до четвертьфинала соревнований, но потом снялась из-за травмы.





Александра Саснович потеряла одну позицию и оказалась в рейтинге на 36-м месте, Арина Соболенко опустилась с 36-й на 39-ю позицию. А вот Вера Лапко поднялась с 69-го на 66-е место.



