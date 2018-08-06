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Виктория Азаренко вернулась в первую сотню рейтинга WTA

Виктория Азаренко на этой неделе вернулась в первую сотню рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Теперь Азаренко занимает 95-е место. Она улучшила свой предыдущий показатель на 13 позиций. Этому поспособствовало хорошее выступление теннисистки на турнире в Сан-Хосе на прошлой неделе. Наша соотечественница дошла до четвертьфинала соревнований, но потом снялась из-за травмы.

Александра Саснович потеряла одну позицию и оказалась в рейтинге на 36-м месте, Арина Соболенко опустилась с 36-й на 39-ю позицию. А вот Вера Лапко поднялась с 69-го на 66-е место.

10:58 06/08/2018






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