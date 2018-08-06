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40-летний Боб Брайан перенес операцию и рассчитывает вернуться на корт после Australian Open

16-кратный чемпион парных "Шлемов" Боб Брайан, не выступающий с мая, в четверг перенес операцию на бедре:

"После трех месяцев докторов и физиотерапии я пришел к заключению, что единственный для меня способ вернуться в тур и жить дальше без боли — это операция. Процедура прошла хорошо, и я с нетерпением жду своего здорового и успешного будущего на корте", — написал 40-летний Брайан в Твиттере. 

Реабилитация Боба после операции займет порядка полугода, и он рассчитывает вернуться в тур вскоре после Australian Open.

09:55 06/08/2018






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