"После трех месяцев докторов и физиотерапии я пришел к заключению, что единственный для меня способ вернуться в тур и жить дальше без боли — это операция. Процедура прошла хорошо, и я с нетерпением жду своего здорового и успешного будущего на корте", — написал 40-летний Брайан в Твиттере.





Реабилитация Боба после операции займет порядка полугода, и он рассчитывает вернуться в тур вскоре после Australian Open.



