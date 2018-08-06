Основные события чемпионата Европы-2018 пройдут на Олимпийском стадионе Берлина, принимавшем Игры 1936 года. Соревнования по спортивной ходьбе и марафон состоятся на центральных улицах столицы Германии.





Сборную Беларуси в Берлине представят 38 участников (23 женщины, 15 мужчин).





На турнире не будет представлена Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). 29 легкоатлетов из России выступят в статусе нейтральных спортсменов.





Российские легкоатлеты выступают на международных стартах под нейтральным флагом из-за временного лишения ВФЛА членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).