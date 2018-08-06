Сегодня в Берлине стартует чемпионат Европы по легкой атлетике. От Беларуси в заявке 38 человек
Сегодня, 6 августа, стартует летний чемпионат Европы по легкой атлетике. В Берлине выступят около 1600 спортсменов из более чем 50 стран. Континентальный форум рыцарей королевы спорта впервые пройдет в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.
Основные события чемпионата Европы-2018 пройдут на Олимпийском стадионе Берлина, принимавшем Игры 1936 года. Соревнования по спортивной ходьбе и марафон состоятся на центральных улицах столицы Германии.
Сборную Беларуси в Берлине представят 38 участников (23 женщины, 15 мужчин).
На турнире не будет представлена Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). 29 легкоатлетов из России выступят в статусе нейтральных спортсменов.
Российские легкоатлеты выступают на международных стартах под нейтральным флагом из-за временного лишения ВФЛА членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).
09:12 06/08/2018
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