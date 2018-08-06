Лука Модрич. Дитя войны

Президент сливочных Флорентино Перес решил спугнуть покупателей 750 миллионами евро отступных, правда потом обороты сбавил. Тренер мадридцев Юлен Лопетеги при этом уверен, что новый сезон Модрич начнет именно в «Реале». «Лента.ру» вспоминает путь миниатюрного хорвата до звезды мировой величины.





Суровое детство

Модрич родился в дикое для Югославии время — при распаде страны. В 1991 году, когда Луке было всего шесть лет, деревня, в которой жила семья хорвата, была захвачен повстанцами. Деда Модрича убили на глазах мальчика. Семья будущего футболиста была вынуждена уехать из родного города. Модричи получили статус беженцев. По словам спортсмена, эти события закалили его и позволили в дальнейшем построить успешную футбольную карьеру.





«Война сделала меня сильнее. Я не хочу, чтобы эти воспоминания преследовали меня всю жизнь, но не хочу и забывать об этом», — говорит сам футболист.





После того, как отец Модрича вернулся из армии, Лука начал тренироваться в местной спортивной Академии. Несмотря на трудные времена, отец нашел деньги на занятия сына. Но футбольные команды не рассматривали мальчика всерьез: он был слишком хилым.





«Лука целыми днями пинал мяч вокруг отеля. Он был худым и очень маленьким для своего возраста, но вы сразу могли заметить в нем что-то особенное. Но никто не мог представить, что однажды он вырастет и станет великим», — вспоминает первый тренер футболиста.





Фото: inoprosport.ru

Лука продолжал тренироваться, несмотря на насмешки сверстников. Упорство себя оправдало — уже в 16 лет Модрич подписал контракт с загребским «Динамо». Новая команда не спешила дать возможность юному игроку проявить себя, и хавбека гоняли из аренды в аренду. В этих ссылках Модрич не затерялся, и боссы «Динамо» признали талант футболиста, подписав с ним контракт на 10 лет. За три сезона в команде Модрич сыграл в 112 матчах и отметился 31 голом. В 2007 году вместе с командой хавбек выиграл национальный чемпионат и Кубок Хорватии. За свои заслуги хавбек удостоился звания лучшего футболиста Хорватии. Почивать на лаврах хавбеку не хотелось, и он принял новый для себя вызов.





Ничего не боится

Весной 2008-го на Модрича вышли агенты английского «Тоттенхэма». Хорват без колебаний согласился перейти в английскую премьер-лигу. Новый тренер хавбека Харри Реднапп помен его игровое амплуа: из атакующего полузащитника Модрич превратился в опорника. Проблемой для спортсмена это не стало. Хорват легко справился с новыми обязанностями и стал одним из важнейших игроков команды.





«В предматчевых беседах Реднапп зачитывал состав и говорил: "Просто пасуйте на Модрича, потом Лука найдет Рафу — и мы выиграем матч", — вспоминал одноклубник хорвата Рафаэль ван дер Варт. Хорват был слишком хорош, чтобы остаться без внимания главных игроков на футбольном рынке.





В 2012 году президент «Реала» заявляет своим агентам, что ему нужен Модрич. Английский клуб не хотел отпускать игрока, но под натиском мадридских боссов все-таки сделал это. Летом того же года Модрич подписал контракт с «Реалом» и получил, пожалуй, главную возможность в своей жизни.





Тем не менее премьерный сезон под руководством Жозе Моуриньо получился для хорвата не слишком удачным. Через полгода после перехода Marca признала игрока худшим новичком года в Ла Лиге. Футболисту пришлось поднапрячься. Уже вторую половину сезона у Моуриньо он провел на порядок сильнее. Когда же в «Реал» пришел Карло Анчелотти, все изменилось окончательно .





Итальянец нашел, где применить таланты хорвата. С Модричем, дергающим за ниточки в центре поля, «Реал» стал лучшей командой Европы. За последние четыре сезона сливочным трижды удавалось выиграть Лигу чемпионов: один раз с Анчелотти и еще два — с Зинедином Зиданом.









«Модрич, безусловно, один из лучших полузащитников в мире. Он обладает большими техническими способностями, читает игру и имеет сильную личность, которую он построил за эти годы. Кроме того, он очень приятный человек», — рассказал о работе с Модричем синьор Анчелотти.









Хорватскому плеймейкеру удалось стать заметной фигурой в команде, несмотря на присутствие в ней главной звезды мирового футбола — Криштиану Роналду.





«У меня много звезд, но говорить о Модриче мне особенно приятно. Его спокойствие с мячом на невероятном уровне. Он и есть спокойствие. Он позволяет команде играть хорошо», — таким запомнил хорвата Зинедин Зидан, работавший в «Реале» с 2016 по 2018 год.





Национальный герой

Первым крупным турниром в составе национальной команды для хавбека стал Евро-2008. Тот самый, в который хорваты протащили сборную России, обыграв на Уэмбли сборную Англии в матче, ничего не значащем с турнирной точки зрения. На самом Евро команда Модрича дошла до четвертьфинала турнира, где обидно уступила туркам. Игра выскользнула из рук хорватов на последних минутах дополнительного времени.





На Евро-2012 балканская сборная не сумела преодолеть групповой этап. Но уже тогда хорваты наравне боролись с лучшими. Ничья с итальянцами (1:1) и обидное поражение от действующих чемпионов испанцев со счетом 0:1. Для попадания в плей-офф им не хватило одного очка. Отвернулась удача и четыре года спустя: на Евро-2016 в четвертьфинал Хорватию не пустили будущие триумфаторы турнира. Португальцы выдавили победу в дополнительное время со счетом 1:0. Хотя хорваты взяли реванш над испанцами. В заключительном матче группового этапа Хорватия праздновала победу со счетом 2:1.





Набив шишки, став опытней и злей, хорваты отправились на мундиаль в Россию. Тренер балканской сборной Златко Далич не стал изобретать велосипед. На турнир прибыла крепкая и сыгранная команда, мозговым центром которой стал именно Модрич.









На турнире хавбек не просто пахал за троих. Модрич был филигранен в работе с мячом и исправно снабжал партнеров точными передачами. Показатель точности пасов миниатюрного плеймейкера приближался к 90 процентам. В то же время Модрич не забывал и лично угрожать воротам соперника, записав на свой голевой счет два мяча на мундиале. Именно его гол на 80-й минуте в матче с аргентинцами чуть не угробил надежды латиноамериканцев на выход из группы, сделав счет 2:0. Тогда Модрич продемонстрировал все: и видение поля, и умение оказаться в нужное время в нужном месте, и свой технический арсенал. Приняв мяч от партнера у штрафной соперника, хавбек «Реала» ловко качнул оппонента и хитрым ударом пронзил ворота аргентинцев.





Выйдя из группы хорваты встретились с ожесточенным сопротивлением. И датчан и сборную России удалось пройти лишь в дополнительное время. Модрич в обоих встречах продемонстрировал почти нечеловеческую выносливость и работоспособность. Матч с англичанами вопреки ожиданиям, сложился для казалось бы измотанных хорватов даже проще. Британцы не сумели привезти футбол на родину, причем все решилось без серии пенальти. Хорваты выиграли 2:1, дорога в финал была открыта. Команда Далича уже вошла в историю, обогнав бронзовую сборную образца 1998 года.









Увы, выше головы хорватам прыгнуть было не суждено. У французов были свои должки перед своими болельщиками. Они вернули Франции ее 1998-й, разбив хорватов на поле «Лужников» со счетом 4:2 в финале ЧМ. А их соперники отправились домой, но несмотря на поражение, в Хорватии встречали дружину Далича как героев.





Модрич доказал, что пускай на поле он и напоминает киборга, в общении он чуткий и светлый парень. На встрече с болельщиками он пригласил на сцену ребенка с синдромом Дауна. Модрич обнял счастливого мальчишку, подарив ему и окружающим, возможно, самое теплое воспоминание о выступлении хорватов на ЧМ-2018.



