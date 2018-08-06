Radio Svaboda svaboda.org

Лига чемпионов. По состоянию на вечер воскресенья на матч "Карабах" — БАТЭ было продано 15 000 билетов

Продолжается продажа билетов на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между азербайджанским "Карабахом" и БАТЭ в Баку.