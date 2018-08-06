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Лига чемпионов. По состоянию на вечер воскресенья на матч "Карабах" — БАТЭ было продано 15 000 билетов

Продолжается продажа билетов на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между азербайджанским "Карабахом" и БАТЭ в Баку.

Как сообщает azerisport.com, на данный момент (вечер воскресенья) распродано 15 000 билетов. 

Матч состоится 7 августа на стадионе "Тофик Бахрамов", который вмещает 31 200 зрителей. Встреча начнется в 20.00 по белорусскому времени. 
08:36 06/08/2018






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