Лига чемпионов. По состоянию на вечер воскресенья на матч "Карабах" — БАТЭ было продано 15 000 билетов
Продолжается продажа билетов на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между азербайджанским "Карабахом" и БАТЭ в Баку.
Как сообщает azerisport.com, на данный момент (вечер воскресенья) распродано 15 000 билетов.
Матч состоится 7 августа на стадионе "Тофик Бахрамов", который вмещает 31 200 зрителей. Встреча начнется в 20.00 по белорусскому времени.
08:36 06/08/2018
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