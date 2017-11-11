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Три медали завоевали белорусские атлеты в Японии

Три медали завоевали белорусские атлеты на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в японском Маэбаси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Олег Рябцев и Владислав Гончаров. Фото: fig-gymnastics.com

Золотую награду в синхронных прыжках среди женщин завоевали белоруски Валентина Богомолова и Ангелина Хотян, которые получили от судей 48,250 балла и опередили серебряных призеров Киру Уорд и Еву Кирет из Австралии (47,550), а также россиянок Сусану Кочесок и Яну Лебедеву (47,300), ставших обладателями бронзовых наград.
В соревнованиях дуэтов среди мужчин белорусы Олег Рябцев и Владислав Гончаров заняли второе место — 52,500. Они уступили на турнире лишь китайской паре Дон Дон и Ту Сяо — 53,350 балла.

В индивидуальных выступлениях третье место занял белорус Никита Ильиных — 58,650 балла. Победил Гао Лей из Китая — 61,365, второе место занял Джеффри Глюкштейн (США) — 58,960. Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро в этом виде Владислав Гончаров на этот раз занял четвертое место, допустив серьезную ошибку в ходе 
выполнения своей программы.


Четвертый этап Кубка мира по прыжкам на батуте состоится в Португалии 5−6 октября.

Главным стартом сезона для представителей этого вида спорта станет чемпионат мира, который с 7 по 10 ноября примет Санкт-Петербург.

Прыжки на батуте входят в программу II Европейских игр 2019 года. Соревнования состоятся 24−25 июня в «Минск-Арене».


21:53 05/08/2018






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