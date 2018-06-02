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Белоруска завоевала золото чемпионата Европы по академической гребле

Елена Фурман завоевала золото чемпионата Европы по академической гребле в неолимпийском классе лодок-одиночек легкого веса. Турнир прошел в шотландском Глазго и был включен в программу объединенного чемпионата по летним видам спорта.

Фото с сайта belta.by
Елена Фурман преодолела дистанцию за 7 минут 41,600 секунды. Второе место заняла Лаура Тарантола из Франции (7.45,940), бронза у итальянки Клары Гуэрры (7.47,710).

В медальном зачете ЧЕ сборная Беларуси по академической гребле с 1 золотой наградой разделила 8−11-е места с командами Германии, Хорватии и России. Впереди Румыния (3 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые медали), Франция (2, 2, 1), Италия (2, 1, 3).

Что касается объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта, то награда Елены Фурман стала второй для Беларуси. 4 августа серебро в гонке по очкам на 25 км по велотреку завоевала Инна Савенко.


В программу объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта, который проходит впервые в истории, включены континентальные соревнования по велоспорту на треке, шоссе, маунтинбайку и BMX, гольфу, гимнастике, гребле, триатлону и водным видам спорта (они пройдут в Глазго и Эдинбурге), а также по легкой атлетике (их примет Берлин).


tut.by
21:07 05/08/2018






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