Белоруска завоевала золото чемпионата Европы по академической гребле

Фото с сайта belta.by

Елена Фурман преодолела дистанцию за 7 минут 41,600 секунды. Второе место заняла Лаура Тарантола из Франции (7.45,940), бронза у итальянки Клары Гуэрры (7.47,710).





В медальном зачете ЧЕ сборная Беларуси по академической гребле с 1 золотой наградой разделила 8−11-е места с командами Германии, Хорватии и России. Впереди Румыния (3 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые медали), Франция (2, 2, 1), Италия (2, 1, 3).





Что касается объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта, то награда Елены Фурман стала второй для Беларуси. 4 августа серебро в гонке по очкам на 25 км по велотреку завоевала Инна Савенко.









В программу объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта, который проходит впервые в истории, включены континентальные соревнования по велоспорту на треке, шоссе, маунтинбайку и BMX, гольфу, гимнастике, гребле, триатлону и водным видам спорта (они пройдут в Глазго и Эдинбурге), а также по легкой атлетике (их примет Берлин).



