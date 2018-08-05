Испанский тренер Маноло Каденас приехал в Брест, чтобы побеждать

Работал в Польше, в Аргентине, национальную команду которой вывел в финальную часть чемпионата мира (белорусы туда, увы, попасть не сумели). Теперь приехал в Брест, и этот тренерский трансфер стал без преувеличения одной из самых громких гандбольных сделок в нынешнем межсезонье. Потому что Каденас — это имя, превратившееся в бренд.





Это, скажем, как если бы реальным главным тренером в брестское «Динамо» приехали Рафаэль Бенитес или Висенте Дель Боске. Впрочем, БГК имени Мешкова тоже если пока и не стал брендом в Старом Свете, то очень к этому близок. И вместе с Маноло Каденасом мешковцы рассчитывают сделать еще один внушительный шаг в своем развитии. Говорят, что первые впечатления — самые верные. Испанский коуч пробыл в Бресте без малого месяц. Успел не только осмотреться, но и близко познакомиться с командой, провести полноценные тренировки и привыкнуть к новому месту дислокации. Как ему живется в гандбольной столице Беларуси? И что он вообще за человек? Оказалось, довольно открытый и общительный. Накануне отъезда БГК им. Мешкова на тренировочный сбор в Словению при помощи и содействии пресс–службы клуба sb.by слегка помучили Маноло Каденаса расспросами.





— Hola, сеньор Маноло! Вы уже успели влюбиться в Брест?





— Да! И знаете, это произошло довольно быстро, почти сразу. Брест — это мой формат: город не большой и не маленький — очень комфортный для жизни и работы. Недавно я гулял по улице Советской, которая является пешеходной, и позвонил по скайпу своей жене Кармен. Прямо в Испанию. Показал ей окрестности в режиме онлайн, и она буквально воскликнула в восхищении: «О, это мой стиль, я должна здесь побывать! Это круто, мы с тобой, Маноло, будем гулять здесь каждый вечер, когда ты не будешь занят». Кроме того, июль в Бресте очень приятный месяц в плане погоды, я навестил местные рынки и удивился, какой широкий ассортимент фруктов, овощей и ягод здесь представлен! Признаюсь, не только посмотрел, но и купил себе кое–что. Очень вкусно!





— Где еще побывали в Бресте?





— Начну с того, что я очень люблю изучать историю того места, в которое приезжаю, — это мой маленький пунктик. Немало прочел о Бресте. Должен сказать, что мне невероятно, просто безумно понравилась экскурсия по Брестской крепости, которую клуб организовал для новичков команды. Это замечательная традиция! Посещая такие места, лучше понимаешь город, его ритм, особенности. Душу. Это важно.





— А что скажете насчет пляжа на Белом озере, где вы с командой провели одну из тренировок? Не хуже знаменитых испанских, верно?

— Я оценил вашу шутку, ха–ха–ха! Не хуже, да. И мы прекрасно провели здесь время: потренировались, поиграли в футбол, волейбол, гандбол, потом ребята искупались. Было классно! Пообедали очень вкусно — это тоже нужно учитывать. Такие мероприятия необходимы, это тимбилдинг, который сплачивает коллектив.





— Условия для работы в БГК созданы хорошие? Вам всего хватает?





— Клуб делает все, чтобы план работы был реализован полностью. Еще хочу отметить момент, который очень обнадежил: в БГК нет случайных людей, каждый на своем месте и выполняет работу профессионально. Бытовые вопросы решаются оперативно и грамотно, великолепный маркетинг и так далее. Это здорово.





— Извините, но не могу не спросить у испанца про футбол. Вы за чемпионатом мира в России следили? За кого болели?





— Честно? Не было времени. Был занят работой и как раз вел переговоры с Александром Мешковым о подписании контракта. А потом с головой погрузился в изучение БГК. Плюс перелеты из Аргентины в Европу. Для футбола окна совсем не осталось.





— Испанцы первенство провалили.





— Знаю, проиграли сборной России. Такое бывает. Россия показала себя классной командой, которая все делала правильно. А испанцы допустили, на мой взгляд, одну, но очень большую ошибку — за несколько дней до старта поменяли главного тренера. Это слишком радикальное решение.





— Как бы вы описали свое тренерское кредо? Ваш тренерский почерк, каков он?





— У каждого тренера цель одна: команда от матча к матчу обязана становиться лучше. Развиваться, идти вперед. На площадке всякое может произойти, но коллектив должен быть единым. У БГК уже есть определенный класс, я посмотрел все матчи брестчан в прошлой Лиге чемпионов и очень впечатлился победами над «Виве» и ПСЖ — это фантастика! Но мы пойдем еще дальше. Главная моя философия — каждого гандболиста сделать лучше. Изучать, понимать, раскрыть полностью потенциал, довести до максимума. При этом для меня нет на площадке отдельных игроков, а есть команда — кулак, механизм. Когда добьемся этого состояния, начнем расти.





— Когда вы вдали от родины, чего вам больше всего не хватает? Чисто испанского?





— Хороший вопрос, надо подумать... Знаете, здесь и прямо сейчас я бы не отказался от хамона.





— Говорят, все испанцы любят вино? Вы тоже?





— Это стереотип, вы явно преувеличиваете. Некоторые вообще не пьют. Я, например, не очень люблю алкоголь. Разве что маленький бокальчик за ужином.





— Вы позволяете своим игрокам после игры выпить бутылочку пива в раздевалке? Или в этом плане консервативны?





— Я убежден, что работаю с профессионалами. И мне трудно представить, что посреди рабочей недели игроки вдруг станут употреблять алкоголь. Настоящие профи так не поступают. Но на большие праздники они, наверное, совсем немного могут употребить. Это нормально. А вообще, я доверяю своим подопечным. И прежде всего ценю их работу на тренировках и в игре.





— Ваше любимое блюдо?





— Тут разговор короткий: я люблю seafood — морскую еду.





— Наши драники пробовали?





— Да! Мы в Испании, кстати, тоже используем картошку, но только в одном блюде — испанский омлет тортилья. А здесь я вижу, что картошку используют все и везде: ее жарят, парят, варят, дерут...





— И пюре!





— О! Это целое искусство...





— Ваша жена Кармен, которой так понравилась улица Советская, она приедет к вам в гости?





— Конечно, для меня важно, чтобы семья была рядом. Супруга планирует скоро быть. Вместе с нашей собакой. Я еще и машину хочу пригнать. Это внушительный трип, много тысяч километров, сейчас думаем, как сделать все наиболее удобно.





— Капитаном БГК в наступающем сезоне будет Сергей Шилович. Это ваше решение или выбор команды?





— Такой ход напрашивался, и я его поддержал. Сразу заметно, что Сергей один из лидеров коллектива. Я Шиловича хорошо помню, когда он был еще юниором. Потенциал у него высокий, он классный игрок.





— У вас репутация специалиста, который любит и умеет работать с молодежью. БГК прямо сейчас — команда довольна молодая. Это ее плюс или минус?





— Да, вы правильно сказали, работа с молодежью — это мой путь. БГК заметно омолодился в этом сезоне — тоже верно. Я работал в разных командах и всегда топ–клубы забирали моих парней на повышение. Такие трансферы — лучшая оценка тренерской работы. Молодые — это всегда огромный потенциал для развития и роста. Для шага вперед. Я люблю работать с молодежью, оттачивать их, лепить, конструировать.





— Босс клуба Александр Мешков мечтает, чтобы в один прекрасный день БГК выиграл Лигу чемпионов. И чтобы состав при этом был почти полностью укомплектован собственными воспитанниками. Как считаете, это возможно?





— Да. Почему нет? Перед глазами классный пример — французский «Монпелье»! Команда в прошлом году выиграла Лигу чемпионов, показав фантастический гандбол. В их составе очень много французов, воспитанников собственной школы. И мне нравится, что у Александра Мешкова именно такая мечта. Это позитивная и очень большая цель, к которой стоит идти.





— Вы уже определились со своими помощниками: Рауль Алонсо, Роландо Пушник и Бенас Блауздиунас. Почему именно они?









— Они настоящие профессионалы и мастера своего дела. А с Раулем Алонсо у меня вообще связана целая история. Я вам ее расскажу. 28 лет назад, когда тренировал клуб из Сантандера (мы, кстати, выиграли и чемпионат Испании, и Кубок кубков), Рауль только пришел в молодежную команду, ему было 11. Представляете, как это было давно? Уже тогда я его заметил и много с ним возился, определив на позицию разыгрывающего. Мы в дальнейшем постоянно поддерживали связь. То, что он оказался в «Киле» и провел там замечательные годы, выиграв с командой кучу титулов, в некотором роде тоже не обошлось без моего участия. Рауль здорово поднаторел там в тренерском искусстве. И я всегда мечтал поработать с ним в одной связке, но никак не удавалось. Мечта, можно сказать, сбылась. Мы в Бресте. И готовы делать БГК лучше, вести его к новым большим победам.





— Тогда удачи вам! Знаете, как у нас говорят: ни пуха ни пера!







