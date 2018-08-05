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Ну и ну: пресс-атташе "Смолевичей" жестко обматерил болельщиков, отвечая на вопрос о реконструкции стадиона "Озерный"

Город должен знать своих героев. Не стесняйтесь высказывать свое мнение по поводу случившегося. Что с ним делать решать уже руководству, это их дело, но молчать в этой ситуации нельзя, просто знайте, что этот человек работает в нашем клубе.

Видео опубликовала группа болельщиков "Смолевичей" вконтакте. Осторожно: аудио без цензуры, присутствует ненормативная лексика, предупржедает pressball.by

"Знакомьтесь — это пресс-аташе футбольного клуба "Смолевичи". На видео вы услышите, каким образом и в какой форме этот человек отвечает на вопрос о реконструкции стадиона "Озерный" болельщикам клуба, в котором он работает и вообще как этот "работник" относится к болельщикам нашего клуба, которые уже не один год болеют за команду. Да, да — и это лицо клуба... Этот человек называет себя профессионалом! 


Отвечать подобным тоном ни в коем случае не собираемся, должно же быть какое-то воспитание и ответственность за свои слова. Жаль, что наш атташе этими качествами не обладает", — говорится в сообщении фанатов. 


18:24 05/08/2018






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