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Бывшая белоруска включена в состав сборной России ЧМ-2018 по летнему биатлону

Тренеры женской сборной России по биатлону определились с составом команды на летний чемпионат мира в Чехии, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на представителя команды на ЧМ-2018 Александра Селифонова.

Сборная России

Женщины: Екатерина Юрлова, Маргарита Васильева, Ольга Дмитриева, Лейсан Бикташева,  Анастасия Рудакова, Кристина Ильченко (под вопросом из-за перехода из команды Беларуси), Елена Кручинкина (резерв, если не поедет Ильченко).

Юниорки: Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко, Анастасия Халиуллина, Анна Терехова, Юлия Сидоркина, Анна Григорьева, Алена Юлина (резерв).

Юрлова, Васильева и Васнецова попали в состав тренерским решением, остальные спортсменки отобрались на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском.

Чемпионат мира пройдет в чешском Нове-Место с 22 по 26 августа.

Напомним, в 2015 году Ильченко приняла белорусское гражданство и начала выступление за сборную страны. Но ее, в основном, заявляли на этапы Кубка IBU. 

Белорусская федерация биатлона отпустила Ильченко без карантина. 

14:17 05/08/2018






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