Сборная России





Женщины: Екатерина Юрлова, Маргарита Васильева, Ольга Дмитриева, Лейсан Бикташева, Анастасия Рудакова, Кристина Ильченко (под вопросом из-за перехода из команды Беларуси), Елена Кручинкина (резерв, если не поедет Ильченко).





Юниорки: Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко, Анастасия Халиуллина, Анна Терехова, Юлия Сидоркина, Анна Григорьева, Алена Юлина (резерв).





Юрлова, Васильева и Васнецова попали в состав тренерским решением, остальные спортсменки отобрались на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском.





Чемпионат мира пройдет в чешском Нове-Место с 22 по 26 августа.





Напомним, в 2015 году Ильченко приняла белорусское гражданство и начала выступление за сборную страны. Но ее, в основном, заявляли на этапы Кубка IBU.





Белорусская федерация биатлона отпустила Ильченко без карантина.