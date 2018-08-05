Марадона поддержал Мадуро после покушения
Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона в своем инстаграме поддержал президента Венесуэлы Николаса Мадуро после покушения на него.
«Покушение на Николаса Мадуро – это покушение на народ. Силы тебе, дорогой друг!», – написал Марадона.
Вчера в Каракасе было совершено покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Глава государства не пострадал, но были ранены несколько охранников.
Сам Мадуро считает, что к покушению причастна Колумбия.
14:14 05/08/2018
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