Марадона поддержал Мадуро после покушения

«Покушение на Николаса Мадуро – это покушение на народ. Силы тебе, дорогой друг!», – написал Марадона.





Вчера в Каракасе было совершено покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Глава государства не пострадал, но были ранены несколько охранников.





Сам Мадуро считает, что к покушению причастна Колумбия.



