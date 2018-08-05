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Марадона поддержал Мадуро после покушения

Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона в своем инстаграме поддержал президента Венесуэлы Николаса Мадуро после покушения на него.

«Покушение на Николаса Мадуро – это покушение на народ. Силы тебе, дорогой друг!», – написал Марадона. 

Вчера в Каракасе было совершено покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Глава государства не пострадал, но были ранены несколько охранников.

Сам Мадуро считает, что к покушению причастна Колумбия.

14:14 05/08/2018






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