Роналду в Беларуси рекламирует чемоданы





Чемодан, вокзал, Турин, -- так озаглавил фото сайт Marketing.by





На рекламный макет беларуского магазина попал тот самый кадр, когда Криштиану Роналду узнал, что нужно ехать в "Ювентус", иронизируют рекламщики.





Как вы догадались, невозможно поверить, что белорусскому магазину кожгалантереи в торговом центре «Корона» удалось уговорить Рональду стать лицом бренда. А если так, то «Корона» давно принадлежала бы им.



