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Роналду в Беларуси рекламирует чемоданы

Но вряд ли знает об этом.


Чемодан, вокзал, Турин, -- так озаглавил фото сайт Marketing.by

На рекламный макет беларуского магазина попал тот самый кадр, когда Криштиану Роналду узнал, что нужно ехать в "Ювентус", иронизируют рекламщики.

Как вы догадались, невозможно поверить, что белорусскому магазину кожгалантереи в торговом центре «Корона» удалось уговорить Рональду стать лицом бренда. А если так, то «Корона» давно принадлежала бы им.


13:27 05/08/2018






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