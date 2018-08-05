Роналду в Беларуси рекламирует чемоданы
Но вряд ли знает об этом.
Чемодан, вокзал, Турин, -- так озаглавил фото сайт Marketing.by
На рекламный макет беларуского магазина попал тот самый кадр, когда Криштиану Роналду узнал, что нужно ехать в "Ювентус", иронизируют рекламщики.
Как вы догадались, невозможно поверить, что белорусскому магазину кожгалантереи в торговом центре «Корона» удалось уговорить Рональду стать лицом бренда. А если так, то «Корона» давно принадлежала бы им.
13:27 05/08/2018
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