Чемпион "Тур де Франс"-1997 Ян Ульрих арестован за вторжение к актеру Тилю Швайгеру
Известный в прошлом немецкий велогонщик Ян Ульрих, победитель "Тур де Франс"-1997, был арестован испанской полицией за вторжение в дом актера Тиля Швайгера.
44-летний бывший спортсмен перелез через забор, разделяющий его дом и дом Швайгера, начал оскорблять актера и угрожать ему и гостям вечеринки черенком от метлы. Швайгер заявил, что расстроен произошедшим и больше не считает Ульриха другом.
Ульрих по окончании карьеры страдал от депрессии, набрал вес и несколько раз имел проблемы с законом. В мае 2015 года Ян стал виновником крупной аварии и был арестован за вождение автомобиля в нетрезвом виде, отмечает "Чемпионат".
12:36 05/08/2018
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