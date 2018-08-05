44-летний бывший спортсмен перелез через забор, разделяющий его дом и дом Швайгера, начал оскорблять актера и угрожать ему и гостям вечеринки черенком от метлы. Швайгер заявил, что расстроен произошедшим и больше не считает Ульриха другом.





Ульрих по окончании карьеры страдал от депрессии, набрал вес и несколько раз имел проблемы с законом. В мае 2015 года Ян стал виновником крупной аварии и был арестован за вождение автомобиля в нетрезвом виде, отмечает "Чемпионат".



