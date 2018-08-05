«Стоял вопрос, смогу ли остаться в спорте». Сегодня у Гуркова необычный бой
Многократный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков перестал радовать спортивными успехами с прошлого ноября. Последнее его громкое достижение - пояс чемпиона мира по версии Kunlun Fight (китайский промоушн, один из самых топовых на планете).
Чемпионат мира в Мексике Гурков пропустил, каких-то громких профессиональных боев в последнее время не проводил. Что случилось?
- Я отобрался на чемпионат мира, но не поехал. Неожиданно вылезла травма, - боец соглашается показать проблемную область на торсе. Это выглядит страшновато.
- Что за травма?
- После чемпионата Беларуси без какой-либо видимой причины от груди начало стрелять в шею, плечо, под лопатку. Сначала предполагалось, что произошел перелом хрящей. Но до конца разобраться не могли даже светила медицины. Делали МРТ всего тела - от пяток до головы. Шла речь об операции. Вообще стоял вопрос, смогу ли я продолжать заниматься спортом. Знаменитый белорусский травматолог Валерий Белан образно сказал, что ступицы подшипника от "Фольксвагена" до полной замены проходят 90 тысяч километров. Я же в течение своей карьеры проехал намного дальше, и поменять ничего нельзя. Травма накапливалась в течение долгих лет моей спортивной деятельности.
- Делали операцию?
- Во-первых, такую операцию не делают в Беларуси. Меня отправили к ревматологам, проблема не решена до сих пор, от операции отказались. Я был дважды на приеме в "двойке", предложили уколоть "Дипроспан". Но я стою на жестком контроле WADA. Хотя периартикулярное введение этого препарата не является запрещенным, мне выдали справку о терапевтическом примененим. Вскоре начал тренироваться. По большому счету у меня были две недели, чтобы подготовиться к чемпионату Европы. Приготовился, как мог ...
"На чемпионате Европы делал то, чего не делал до этого никогда"
Чемпионат Европы IFMA по муай-тай проходил в начале июля. Виталий Гурков дошел до полуфинала, где победил чемпиона мира-2017 Ивана Григорьева. А в финале проиграл по очкам крутому французскому профессионалу Джимми Вьено.
- Раньше ты брал тем, что идеально подходил к стартам. Но две недели - это несерьезно для приготовления с нуля.
- Загрустил по рингу. Мне это было нужно, чтобы морально очиститься. К тому же, я должен был подтвердить свое место в национальной сборной.
- Какой твой заработок в сборной?
- Нормальный.
- Это сколько?
- Около 150 блей (750 долларов - прим.). Зарплата плюс стипендия.
- Чемпионат Европы иногда называют турниром дублеров. Знал, что в Прагу приедут та е бонзы, как Григорьев и Вьено?
- Узнал за неделю до старта, когда появились официальные списки участников. Получилось, что на чемпионате мира (завершился в Канкуне 19 мая – прим.) моя весовая категория была гораздо более слабой, чем на чемпионате Европы. Не каждый стал отправлять команду в Мексику. Далеко и дорого. А на Европу в Прагу в моей весовой приехали первые номера.
- Так стоило ли участвовать, рисковать?
- Спорт - большая часть моей жизни на данный момент. Я на своем месте, работаю на своей работе. Чемпионат Европы был необычным опытом. Я делал то, чего не делал до этого никогда. Стал в стойку левши, чтобы проблемные суставы получали меньше нагрузки. В такой стойке провел три боя. Сначала план срабатывал. А в финале стойка сыграла мне плохую службу. Соперник (Джимми Вьено – ред.) - тоже левша. Ему было удобно бить по моей передней правой. В первом раунде я пропустил три сильных, болезненных лоу-кики. Образовалась гематома, которая помешала нормально передвигаться по рингу. Но боролся, как мог. Учитывая контекст, я доволен результатом. Приехал с чемпионата в Минск, мне успешно откачали гематому. Состояние травм не ухудшилось. Также, по моим данным, если бы не мое выступление, то не было бы третьего общекомандного места для сборной. За мою медаль мы и обошли французов.
"Потому что это моя жизнь. Я всегда рискую"
Следующий профессиональный бой Гуркова состоится 5 августа на шоу ACB KB-16 в Пскове. Соперник - известный бразилец Джонатан Оливейра. Также на турнире выступит белорус Дмитрий Варац (выйдет против нидерландцев Дамьяна Йохансена) и Алексей Близнев, который, оказывается, сменил белорусский флаг на российский.
Получается, времени на подготовку у Гуркова снова мало. Профессиональный кикбоксинг - не самая сильная сторон нашего бойца, ведь здесь нельзя клинчевать. Джонатан Оливейра тяжелее, бился с сильнейшими кикбоксерами мира, у него "каменная" голова. У бразильца также все в порядке с терпением и скоростью. По мнению некоторых, его удар рукой сильнее, чем у Гуркова.
- Так зачем ты опять рискуешь?
- Потому что это моя жизнь. Я всегда рискую. Правила кикбоксинга мне не подходят? А мне это интересно.
- Но бой состоится в другой весовой категории.
- Действительно 77 кг - не моя весовая. Обычно ребята сбрасывают сюда с 85 кг. Но таковы правила игры. 75 кг в ACB KB нет. Спуститься в 70 кг я не смогу.
- Удается ли тебе сегодня проводит полноценный тренировочный лагерь?
- Сделал большие объемы работы и в парах, и на лапах. Тренер Дмитрий Пясецкий приготовил для меня план занятий. Правда, сам он сейчас на сборах в Болгарии, готовит к боям Алексея Игнашова, Петра Романкевича и Забита Самедова. Тренироваться в Минске мне помогают Анатолий Иванович Лис, который сотрудничал со мной много лет назад. А также Константин Михайлович Маханьков. Способствуют и ребята. Дима Валент (многократный чемпион мира и Европы по муай-тай, - ред.) хорошо знает соперника, характер его дуэлей. Молодой тренер Руслан Пневски держит меня на лапах и стоит со мной в парах. Я думаю, что все хорошо.
О дебюте на телевидении: "Сходил перед этим три раза на курсы разговорного английского языка"
На самом деле на сборы в Болгарию Гурков не поехал еще и потому, что дебютировал на телевидении в качестве телекомментатора.
- Это был турнир ACB KB-16 в Румынии. Событие происходило через неделю после чемпионата Европы. Мы работали для телеканала Kombat Sport. Рядом со мной был профессиональный комментатор из Англии Дэнни Кендрик. Я готовился к этому событию с волнением. Перед вылетом в Румынию сходил три раза на курсы разговорного английского языка в Минске. Курсы ведут два американца, не знаю, что они здесь забыли. Сидишь в группе учеников, тебя подключают к разговору. Интересно для собственного развития. На чемпионате Европы я также старался больше общаться с иностранцами. До меня напарником Кендрика на комментаторской позиции был Альберт Краус - первый чемпион К-1. Люди из организации меня сразу успокоили: "Альберт по-английски вообще разговаривает редко, преимущественно молчит, поэтому не волнуйся, хуже не будет". А напоследок сказали, что у меня был классный дебют. Кстати, в комментировании мне помог последний гастрольный тур группы "Ляпис Трубецкой" в 2014-м.
- Чем это?
- Я много ездил вместе с группой. Во время перемещения по разным городам играл на смартфоне в бокс. Игру очень эмоционально сопровождал электронный комментатор: "Boom! Incredible combination! He is in trouble! Amazing fight! "Я решил использовать этот опыт в Румынии. Стремился передавать эмоции во время комментирования. Опыт участия в музыкальном коллективе сослужил мне еще одну хорошую службу. На комментаторские позиции были очень плохо настроенные микрофоны. Интершум был слишком громким, самих себя не слышали, а техподдержка все не приходила. Но передо мной был пульт, я сам пападкручивал уровни и исправил ситуацию.
- Будешь продолжать музыкальную карьеру в Brutto? Давно не было видео с твоим участием.
- Да. По мере поступления задач. 25 августа приму участие в фестивале "Гроза". Ранее Brutto побывала в ряде крупных туров. А сейчас ребята гастролируют по другим проектам. Плюс Сергей (Михалок, - Ред.) Делает новый сольный проект, где стиль кардинально изменится. Мне кажется, выйдет классно. А по Brutto нужна новая программа, новый альбом. Нужна созидательная пауза для чего-то нового. Все идет по плану.
- В СМИ часто появляются фото, на которых ты - вместе с Мелитиной Станютой. Но нигде не было написано, встречаетесь ли вы ...
- На самом деле я устал отвечать на этот вопрос. Неужели здесь что-то не понятно!
- В связи с травмой… Задумываешься о своем будущем без спорта?
- Как бы ни сложилась жизнь, по-любому я хочу быть около спорта. В скором времени я открою свой зал - маленький, уютный, в хорошем месте. Это закономерное развитие карьеры профессионального спортсмена. Не сию минуту, но в будущем хотелось бы работать с детьми. Передавать свой жизненный и профессиональный опыт, вдохновлять и зажигать сердца к действию. Если ты веришь, ты можешь сделать все. Можешь стать рок-музыкантом и одновременно боксировать. И не нужно для этого никуда уезжать. Хочешь стать крутым спортсменом? Пожалуйста. Нет границ. Есть работа, есть цель. Время все расставит по местам. Дается каждому по труду его.
Полный текст читайте на Трибуне.
11:19 05/08/2018
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