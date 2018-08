Чемпионат мира в Мексике Гурков пропустил, каких-то громких профессиональных боев в последнее время не проводил. Что случилось?





- Я отобрался на чемпионат мира, но не поехал. Неожиданно вылезла травма, - боец ​​соглашается показать проблемную область на торсе. Это выглядит страшновато.





- Что за травма?





- После чемпионата Беларуси без какой-либо видимой причины от груди начало стрелять в шею, плечо, под лопатку. Сначала предполагалось, что произошел перелом хрящей. Но до конца разобраться не могли даже светила медицины. Делали МРТ всего тела - от пяток до головы. Шла речь об операции. Вообще стоял вопрос, смогу ли я продолжать заниматься спортом. Знаменитый белорусский травматолог Валерий Белан образно сказал, что ступицы подшипника от "Фольксвагена" до полной замены проходят 90 тысяч километров. Я же в течение своей карьеры проехал намного дальше, и поменять ничего нельзя. Травма накапливалась в течение долгих лет моей спортивной деятельности.





- Делали операцию?





- Во-первых, такую ​​операцию не делают в Беларуси. Меня отправили к ревматологам, проблема не решена до сих пор, от операции отказались. Я был дважды на приеме в "двойке", предложили уколоть "Дипроспан". Но я стою на жестком контроле WADA. Хотя периартикулярное введение этого препарата не является запрещенным, мне выдали справку о терапевтическом примененим. Вскоре начал тренироваться. По большому счету у меня были две недели, чтобы подготовиться к чемпионату Европы. Приготовился, как мог ...





"На чемпионате Европы делал то, чего не делал до этого никогда"









Чемпионат Европы IFMA по муай-тай проходил в начале июля. Виталий Гурков дошел до полуфинала, где победил чемпиона мира-2017 Ивана Григорьева. А в финале проиграл по очкам крутому французскому профессионалу Джимми Вьено.





- Раньше ты брал тем, что идеально подходил к стартам. Но две недели - это несерьезно для приготовления с нуля.





- Загрустил по рингу. Мне это было нужно, чтобы морально очиститься. К тому же, я должен был подтвердить свое место в национальной сборной.





- Какой твой заработок в сборной?





- Нормальный.





- Это сколько?





- Около 150 блей (750 долларов - прим.). Зарплата плюс стипендия.





- Чемпионат Европы иногда называют турниром дублеров. Знал, что в Прагу приедут та е бонзы, как Григорьев и Вьено?





- Узнал за неделю до старта, когда появились официальные списки участников. Получилось, что на чемпионате мира (завершился в Канкуне 19 мая – прим.) моя весовая категория была гораздо более слабой, чем на чемпионате Европы. Не каждый стал отправлять команду в Мексику. Далеко и дорого. А на Европу в Прагу в моей весовой приехали первые номера.





- Так стоило ли участвовать, рисковать?





- Спорт - большая часть моей жизни на данный момент. Я на своем месте, работаю на своей работе. Чемпионат Европы был необычным опытом. Я делал то, чего не делал до этого никогда. Стал в стойку левши, чтобы проблемные суставы получали меньше нагрузки. В такой стойке провел три боя. Сначала план срабатывал. А в финале стойка сыграла мне плохую службу. Соперник (Джимми Вьено – ред.) - тоже левша. Ему было удобно бить по моей передней правой. В первом раунде я пропустил три сильных, болезненных лоу-кики. Образовалась гематома, которая помешала нормально передвигаться по рингу. Но боролся, как мог. Учитывая контекст, я доволен результатом. Приехал с чемпионата в Минск, мне успешно откачали гематому. Состояние травм не ухудшилось. Также, по моим данным, если бы не мое выступление, то не было бы третьего общекомандного места для сборной. За мою медаль мы и обошли французов.





"Потому что это моя жизнь. Я всегда рискую"





Следующий профессиональный бой Гуркова состоится 5 августа на шоу ACB KB-16 в Пскове. Соперник - известный бразилец Джонатан Оливейра. Также на турнире выступит белорус Дмитрий Варац (выйдет против нидерландцев Дамьяна Йохансена) и Алексей Близнев, который, оказывается, сменил белорусский флаг на российский.





Получается, времени на подготовку у Гуркова снова мало. Профессиональный кикбоксинг - не самая сильная сторон нашего бойца, ведь здесь нельзя клинчевать. Джонатан Оливейра тяжелее, бился с сильнейшими кикбоксерами мира, у него "каменная" голова. У бразильца также все в порядке с терпением и скоростью. По мнению некоторых, его удар рукой сильнее, чем у Гуркова.





- Так зачем ты опять рискуешь?





- Потому что это моя жизнь. Я всегда рискую. Правила кикбоксинга мне не подходят? А мне это интересно.





- Но бой состоится в другой весовой категории.





- Действительно 77 кг - не моя весовая. Обычно ребята сбрасывают сюда с 85 кг. Но таковы правила игры. 75 кг в ACB KB нет. Спуститься в 70 кг я не смогу.





- Удается ли тебе сегодня проводит полноценный тренировочный лагерь?





- Сделал большие объемы работы и в парах, и на лапах. Тренер Дмитрий Пясецкий приготовил для меня план занятий. Правда, сам он сейчас на сборах в Болгарии, готовит к боям Алексея Игнашова, Петра Романкевича и Забита Самедова. Тренироваться в Минске мне помогают Анатолий Иванович Лис, который сотрудничал со мной много лет назад. А также Константин Михайлович Маханьков. Способствуют и ребята. Дима Валент (многократный чемпион мира и Европы по муай-тай, - ред.) хорошо знает соперника, характер его дуэлей. Молодой тренер Руслан Пневски держит меня на лапах и стоит со мной в парах. Я думаю, что все хорошо.





О дебюте на телевидении: "Сходил перед этим три раза на курсы разговорного английского языка"









На самом деле на сборы в Болгарию Гурков не поехал еще и потому, что дебютировал на телевидении в качестве телекомментатора.





- Это был турнир ACB KB-16 в Румынии. Событие происходило через неделю после чемпионата Европы. Мы работали для телеканала Kombat Sport. Рядом со мной был профессиональный комментатор из Англии Дэнни Кендрик. Я готовился к этому событию с волнением. Перед вылетом в Румынию сходил три раза на курсы разговорного английского языка в Минске. Курсы ведут два американца, не знаю, что они здесь забыли. Сидишь в группе учеников, тебя подключают к разговору. Интересно для собственного развития. На чемпионате Европы я также старался больше общаться с иностранцами. До меня напарником Кендрика на комментаторской позиции был Альберт Краус - первый чемпион К-1. Люди из организации меня сразу успокоили: "Альберт по-английски вообще разговаривает редко, преимущественно молчит, поэтому не волнуйся, хуже не будет". А напоследок сказали, что у меня был классный дебют. Кстати, в комментировании мне помог последний гастрольный тур группы "Ляпис Трубецкой" в 2014-м.





- Чем это?





- Я много ездил вместе с группой. Во время перемещения по разным городам играл на смартфоне в бокс. Игру очень эмоционально сопровождал электронный комментатор: "Boom! Incredible combination! He is in trouble! Amazing fight! "Я решил использовать этот опыт в Румынии. Стремился передавать эмоции во время комментирования. Опыт участия в музыкальном коллективе сослужил мне еще одну хорошую службу. На комментаторские позиции были очень плохо настроенные микрофоны. Интершум был слишком громким, самих себя не слышали, а техподдержка все не приходила. Но передо мной был пульт, я сам пападкручивал уровни и исправил ситуацию.





- Будешь продолжать музыкальную карьеру в Brutto? Давно не было видео с твоим участием.





- Да. По мере поступления задач. 25 августа приму участие в фестивале "Гроза". Ранее Brutto побывала в ряде крупных туров. А сейчас ребята гастролируют по другим проектам. Плюс Сергей (Михалок, - Ред.) Делает новый сольный проект, где стиль кардинально изменится. Мне кажется, выйдет классно. А по Brutto нужна новая программа, новый альбом. Нужна созидательная пауза для чего-то нового. Все идет по плану.









- В СМИ часто появляются фото, на которых ты - вместе с Мелитиной Станютой. Но нигде не было написано, встречаетесь ли вы ...





- На самом деле я устал отвечать на этот вопрос. Неужели здесь что-то не понятно!





- В связи с травмой… Задумываешься о своем будущем без спорта?









- Как бы ни сложилась жизнь, по-любому я хочу быть около спорта. В скором времени я открою свой зал - маленький, уютный, в хорошем месте. Это закономерное развитие карьеры профессионального спортсмена. Не сию минуту, но в будущем хотелось бы работать с детьми. Передавать свой жизненный и профессиональный опыт, вдохновлять и зажигать сердца к действию. Если ты веришь, ты можешь сделать все. Можешь стать рок-музыкантом и одновременно боксировать. И не нужно для этого никуда уезжать. Хочешь стать крутым спортсменом? Пожалуйста. Нет границ. Есть работа, есть цель. Время все расставит по местам. Дается каждому по труду его.