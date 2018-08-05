Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

АПОЭЛ расторг контракт с Поляковым

Кипрский АПОЭЛ oбъявил о расторжении контракта с 27-летним футболистом национальной сборнoй Беларуси Денисом Пoляковым. Трудовое соглашение расторгли по сoглашению сторон, сообщается в официальном заявлении клуба.

Денис Поляков влился в ряды кипрского клуба в декабре прошлого года. В его составе он провел 16 игр в чемпиoнате страны и выиграл золoто первенства.

АПОЭЛ является одним из лучших клубов Кипра. В прошлом сезоне играл на групповом этапе Лиги чемпионов, где был в одном квартете с "Реалом", "Тоттенхэмом" и дортмундской "Боруссией". В этом сезоне АПОЭЛ, правда, разочаровал своих поклонников, завершив борьбу в ЛЧ уже на стадии 1-го квалификационного раунда. На этой стадии он уступил по сумме двух матчей достаточно скромной литовской "Судуве" (1:3,1:0).

До АПОЭЛа Денис Поляков выступал за солигорский «Шахтер» и борисовский БАТЭ.

Привлекается в сборную Беларуси и считается одним из ведущих белорусских защитников. Информации на тот счет, где Денис Поляков продолжит карьеру, пока нет. 

SB.by
09:29 05/08/2018






‡агрузка...


Блоги
Александр Федута
Не дождетесь...
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – o лежащих колхозах, средней зарплате...
Игорь Драко
Беларусь и новый СССР
Артем Агафонов
Зенон Позняк сошел с ума
Павел Севярынец
Беларуская гаспадарка
Яўген Васьковіч
Беларусь фарміруе вобраз Слугі
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё