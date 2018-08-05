АПОЭЛ расторг контракт с Поляковым

Денис Поляков влился в ряды кипрского клуба в декабре прошлого года. В его составе он провел 16 игр в чемпиoнате страны и выиграл золoто первенства.





АПОЭЛ является одним из лучших клубов Кипра. В прошлом сезоне играл на групповом этапе Лиги чемпионов, где был в одном квартете с "Реалом", "Тоттенхэмом" и дортмундской "Боруссией". В этом сезоне АПОЭЛ, правда, разочаровал своих поклонников, завершив борьбу в ЛЧ уже на стадии 1-го квалификационного раунда. На этой стадии он уступил по сумме двух матчей достаточно скромной литовской "Судуве" (1:3,1:0).





До АПОЭЛа Денис Поляков выступал за солигорский «Шахтер» и борисовский БАТЭ.





Привлекается в сборную Беларуси и считается одним из ведущих белорусских защитников. Информации на тот счет, где Денис Поляков продолжит карьеру, пока нет.



