В седьмом раунде поединка колумбиец трижды отправил соперника в нокдаун. Рефери зафиксировал технический нокаут.





Альварес заовевал первый чемпионский титул в полутяжелом весе. На его счету 24 победы в 24 боях в профессиональной карьере.





Ковалев проводил 36-й поединок. Он проиграл в третий раз. Предыдущие два поражения россиянин потерпел от Андре Уорда, отмечает sport-express.ru.



