Сборная Беларуси отправилась на сбор в Антхольц. В женской команде всего 4 биатлонистки
Сегодня женская и мужская сборные Беларуси вылетели на сбор в Антхольц (Италия), сообщает пресс-служба Белорусской федерации биатлона.
В Антхольце команды будут работать до 26 августа. Следующий сбор пройдет в Раубичах.
Состав женской сборной: Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Юркевич, Анна Сола.
Состав мужской сборной: Сергей Бочарников, Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Антон Смольский и Виктор Кривко.
В составе женской сборной всего 4 биатлонистки, причем «Прессбол» сообщает, что Динара Алимбекова еще продолжает восстанавливаться после травмы плеча.
19:13 04/08/2018
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