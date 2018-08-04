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Сборная Беларуси отправилась на сбор в Антхольц. В женской команде всего 4 биатлонистки

Сегодня женская и мужская сборные Беларуси вылетели на сбор в Антхольц (Италия), сообщает пресс-служба Белорусской федерации биатлона.