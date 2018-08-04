Чемпион Кот-д'Ивуара Жан Морель По стал игроком жодинского "Торпедо"-БелАЗ
Ивуарийский форвард Жан Морель По, выступавший за чемпиона своей страны АСЕК "Мимозас", стал игроком жодинского "Торпедо"-БелАЗ. Футболист, родившийся в 1996 году, пополнил стан белорусского клуба на правах безвозмездной аренды.
Срок действия соглашения продлится до конца нынешнего года. Согласно условиям арендного договора, "Торпедо"-БелАЗ имеет первоочередное право выкупа трансферных прав на игрока, отмечает официальный сайт жодинского клуба.
16:58 04/08/2018
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