Radio Svaboda svaboda.org

Чемпион Кот-д'Ивуара Жан Морель По стал игроком жодинского "Торпедо"-БелАЗ

Ивуарийский форвард Жан Морель По, выступавший за чемпиона своей страны АСЕК "Мимозас", стал игроком жодинского "Торпедо"-БелАЗ. Футболист, родившийся в 1996 году, пополнил стан белорусского клуба на правах безвозмездной аренды.