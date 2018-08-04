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Президент «Реала» оценил хорвата Луку Модрича в 750 млн евро

Президент мадридского футбольного клуба «Реал» Флорентино Перес заявил, что готов расстаться с хорватским полузащитником команды Лукой Модричем за 750 млн евро, сообщают информагентства.

«Единственная возможность приобрести Модрича — заплатить за него 750 млн евро», — сказал Флорентино Перес. 

Лука Модрич перешел в «Реал» из лондонского «Тоттенхэма» в 2012 году. С тех пор в составе этого клуба он четыре раза выиграл Лигу чемпионов УЕФА, по три — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, два раза — Суперкубок Испании, по разу — чемпионат Испании и Кубок Испании. 

На чемпионате мира-2018 в России он был капитаном сборной Хорватии. В ее составе провел два гола (один — с пенальти) и сделал одну голевую передачу. Хорватия дошла до финала ЧМ, где уступила Франции (2:4). Лука Модрич был признан лучшим игроком ЧМ, «золотой мяч» полузащитнику вручил президент ФИФА Джанни Инфантино.

18:43 04/08/2018






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