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Биатлон: в юниорской сборной Беларуси остались только две спортсменки

Старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону Василий Лещенко рассказал, что в юниорской команде остались только две спортсменки — Ольга Гаврилкина и Дарья Иеропес.

"Из доморощенных девчонок все в строю. В юниорском возрасте — только Гаврилкина и вновь тренирующаяся Иеропес, которой медики дали "добро" на возобновление занятий. Что же касается "маленьких" из резервной группы Федора Свободы, то их, конечно, объективно пока рано запускать на взрослую орбиту", — цитирует Лещенко "Спутник".


15:33 04/08/2018






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