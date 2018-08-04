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Биатлон: в юниорской сборной Беларуси остались только две спортсменки

Старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону Василий Лещенко рассказал, что в юниорской команде остались только две спортсменки — Ольга Гаврилкина и Дарья Иеропес.