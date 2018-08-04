Биатлон: в юниорской сборной Беларуси остались только две спортсменки
Старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону Василий Лещенко рассказал, что в юниорской команде остались только две спортсменки — Ольга Гаврилкина и Дарья Иеропес.
"Из доморощенных девчонок все в строю. В юниорском возрасте — только Гаврилкина и вновь тренирующаяся Иеропес, которой медики дали "добро" на возобновление занятий. Что же касается "маленьких" из резервной группы Федора Свободы, то их, конечно, объективно пока рано запускать на взрослую орбиту", — цитирует Лещенко "Спутник".
15:33 04/08/2018
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