Сейчас Артем Милевский находится в Минске, поддерживает форму с инструктором по физподготовке Татьяной Ловец и ждет новых предложений. Корреспондент «Трибуны» Тарас Щирый посетил тренировку и поговорил с Артемом. Это его первое интервью после расставания с брестским «Динамо».





SPORT.TUT.BY приводит самые интересные моменты беседы. Читайте мнение Милевского об уровне белорусского чемпионата, комфортности жизни в стране, уходе из Бреста и конфликте с новым тренером, приезде Марадоны, группе «Морские котики» и планах на будущее.





— Артем, как чувствуете себя сейчас физически и морально?





— Да, в принципе, нормально. Уже все хорошо. Уход из брестского «Динамо» случился больше чем две недели назад, поэтому эмоции улеглись, и сейчас я готовлюсь на базе своей старой и любимой школы «Смена» под руководством Татьяны Ловец. Все уже забыто. Жду, когда решится вопрос с новой командой.





— У вас неожиданно появилось много свободного времени. Как его проводите?





— Действительно, поначалу это все, конечно, было неожиданно. Для меня это было как снег на голову. Как время провожу… Хожу в кино, бываю на Зыбицкой. Там много молодежи, интересно пройтись и подышать свежим воздухом. Слава Богу, в Минске мне есть чем заняться.





— Повторный матч БАТЭ с ХИКом смотрели?





— Да.





— И что можете сказать о поединке?





— Тяжелая игра получилась — играли на искусственном поле не самого лучшего качества. Мне очень понравились Игорь Стасевич, который здорово держал и контролировал мяч, Коля Сигневич. Мирко Иванич сыграл немного не в свой футбол. Конечно, был тревожный звоночек, когда в конце первого тайма и в начале второго финны несколько раз простили, но у БАТЭ есть определенный класс. И он выше класса ХИКа. Команда доиграла матч до победы и заслуженно прошла дальше.





— В продолжение темы Борисова. Практически сразу после вашего ухода из Бреста пошли слухи о переходе в БАТЭ или минское «Динамо». Как относитесь к подобным разговорам? Есть ли в них доля правды?





— Я стараюсь минимально читать то, что пишут. Вопросы «где ты будешь играть? Какая твоя новая команда?» мне, наверное, задавали раз сто. Это самый болезненный вопрос, который задают мне. И я всегда, если кто-то не знает, даю номер своего менеджера Александра Панкова, который ответит на вс вопросы по этому поводу. Я же спокойно тренируюсь и продолжаю держать себя в хорошей форме.





— Но лично у вас интерес играть в Беларуси после брестского «Динамо» остался?





— Это такой вопрос… Я слежу за белорусским футболом. Считаю, что провел хороший год в Бресте. Мы добились обалденных результатов: с двенадцатого места в прошлом году поднялись на четвертое, брали Суперкубок и Кубок Беларуси, о чем в Бресте раньше не могли и мечтать. Я очень благодарен брестским болельщикам. А продолжу я играть в Беларуси или нет, покажут ближайшие дни, неделя. Думаю, с Сашей мы скоро определимся. Мы с ним всегда на связи.





— Как вам чемпионат Беларуси после Украины, Румынии, Хорватии?





— Это очень сложная лига, в которой даже Кежман не мог забить. Приезжали сюда и другие мастера. Дима Сычев тут тоже особо не блеснул. Лига сложная. На данный момент даже Фарерские острова и Лихтенштейн научились обороняться. А сейчас в основном обороняются и взламывать защиту сложно. Хорошо, что в Бресте я поиграл с такими людьми, как Паша Нехайчик, с Леандро Торресом, который оказался непонятным человеком, но был хорошим футболистом. А Чиди Осучукву — это просто сумасшедший опорный полузащитник. Сейчас пришел Паха Савицкий. Сава, пользуясь случаем, передаю тебе привет! С ним я тоже нашел общий язык на футбольном поле.





С людьми, которые понимают мой футбол, приятно было играть. И, естественно, я скучаю по ним. Мне нравилось с ними играть и взламывать оборону «Городеи», «Минска», «Луча» или той же «Ислочи». Но взламывать их оборону на самом деле было нелегко. Белорусский футбол останется в моей памяти. Я поездил по городам, посмотрел на то, как люди живут в областных центрах. Мне это тоже было интересно.





— Вы никогда прежде не играли в Беларуси. Что вас удивило в стране?





— Если говорим о дорогах, то это трасса М1. На Витебск идет отличная дорога, на Могилев, Гродно — тоже. Единственный раз столкнулся с плохой, когда ездили в Гомель и Мозырь. А так везде хорошие дороги. Едешь на автобусе, и тебя не трясет.





Разочаровали немножко гостиницы. Особенно в Слуцке. В прошлом году перед Новополоцком мне говорили: «Миля, готовься. Это будет что-то с чем-то!». Но гостиница в Слуцке, пускай на меня никто не обижается, — это Советский Союз, причем очень серьезный.





А еще мне очень нравится стадион в Гомеле. За год я играл практически на всех белорусских аренах и могу сказать, что это — суперстадион. К примеру, по месту расположения: там трибуны очень близко к полю. Если бы такой был у Бреста, думаю, на каждой игре был бы биток. Ну и было бы круто, если бы такие арены появились по всей Беларуси.





— За год команда в Бресте неплохо изменилась. Нынешний состав «Динамо» — это лучший для вас коллектив по атмосфере за время, которое вы провели в городе над Бугом?





— Да. И не только за этот год, но и за многие. Наверное, самый лучший со времен киевского «Динамо». И я хочу сказать большое спасибо ребятам — мужикам, с которыми мы общались этот год, которые друг друга поддерживали, помогали. Спасибо женам, которые живут со своими мужьями и стоят друг за друга горой. Я вспоминаю это время с огромным удовольствием. У меня в жизни появились новые друзья, с которыми часто созваниваемся. У нас есть своя группа в вайбере.





— Группа называется «Морские котики»?





— Совершенно верно, «Морские котики». Наверное, это уже все поняли.





— Клуб «Динамо» и футбольный коллектив — для вас это "две большие разницы"?





— Честно говоря, не хочу говорить на эту тему. У меня до сих пор остался осадок. И я не хочу говорить и обсуждать клуб, говорить про что-то еще. Скажу лишь, что Брест за этот год достиг невероятных вершин в белорусском футболе. И пускай кто-то это попробует повторить.





— Какими были ваши первые впечатления, когда узнали, что в клуб едет Марадона?





— А я спокойно к этому отношусь. Я столько видел в своей жизни, что мне как-то…





— Да ладно! К примеру, Марадона в условном Киеве — это еще нормально. Это можно понять. Но его приезд в Брест — это что-то непонятное.





— Зная наше руководство, я не был удивлен. Хотя человек уже немножко плохо выглядит. Не знаю, с чем это связано.





— Болезненно?





— Не знаю. Может, постарел. Хотя он, безусловно, легенда футбола.





— Как считаете, все это делается исключительно ради пиара?





— Не знаю, как будет дальше. Давайте немножко подождем и тогда посмотрим, пиар это или не пиар.





— О теме ухода из клуба вы говорить не хотите, но хотя бы объясните, что из себя как тренер представляет Алексей Шпилевский.





— Тренер Шпилевский… Не хочу никого поливать и обзывать…





— Понимаете, в чем дело: в интернете пишут много об уходе Милевского, но практически никто достоверно не знает причину разрыва с Брестом, не знают правды…





— Правду знают все игроки футбольного клуба «Динамо». Все знают правду. Можно спросить у любого человека, и тебе скажут, какая ситуация была, что человек с первого дня пребывания в Бресте хотел меня убрать из команды. Чем-то я ему не нравился. Может, боялся меня. Боялся, что у меня большой авторитет. Может, еще что-то. Но, честно говоря, Бог ему судья. Приходить в команду в 30 лет и творить такие вещи — это, считаю, просто непозволительно. Брать и убирать лидеров команды… При этом человек пришел из ниоткуда. Тренировал до этого в академии Лейпцига. И приходить, говорить, что он тренер, что что-то натренировал — это бестактность. А по отношению к людям — просто некрасиво.





— Вы ведь видели уровень его работы. Что можете сказать?





— Да какой у него уровень работы, если он тренировал только в академии Лейпцига? Что он может сказать? Он футбола в жизни не видел нормального.





— Радослава Латала нужно было оставлять в команде?





— Да, может, он не ожидал, что у нас будет такая сильная лига. Наверное, думал, что будем тут всех на одной ноге обыгрывать. Не знал уровня. А так он человек хороший, положительный, откровенный. За спиной никогда и ничего не делал. Как и его помощник Марцел Личка. Они — настоящие мужики, настоящие чехи.









— А сами ожидали его ухода?





— Да никто не ожидал. В Бресте завтра ты капитан, а послезавтра тебя уже нет в команде. У нас в Бресте возможно все. Ставят тренеров всяких из ниоткуда.





— Как я понял, вас задело то, что клуб не смог с вами нормально попрощаться даже на официальном сайте.





— Совершенно верно.





— Сильно обидело?





— Я не обижаюсь ни на кого. Просто должно быть уважение к работе, которую ты выполнил. Пришел в команду, когда «Динамо» шло двенадцатым, и в итоге заняло четвертое, выиграл Суперкубок и Кубок у БАТЭ. Ну элементарное человеческое уважение ведь должно быть. А так туда-сюда — до свидания. И тебе ни спасибо, ни пожалуйста. Это просто кошмар.





— Такого никогда не было?





— Я не знаю, что с людьми происходит в этой жизни. Мне не нужны напутственные речи. Мне нужно было просто сказать: «Спасибо, Артем, за то, что сделал в клубе», а не так, как вышло.





— То, что Савицкий во время игры с «Атромитосом» покажет футболку с надписью «Морские котики»…





— Этого никто не знал. Это был сюрприз.





— Поступок мужика?





— Поступок мужика. И за это я еще больше полюбил Саву. Он действительно мужик, который ни перед кем не прогнется, ни перед кем не будет на цыпочках ходить. И, пользуясь случаем, желаю и Саве, и Максу Витусу удачи в сегодняшнем матче (интервью состоялось в четверг перед игрой «Динамо» с «Атромитосом». — Tribuna.).





"Спасибо", — сказал Милевский и сам нажал на кнопку «Стоп» диктофона.





— Все. А то начинаю заводиться.