– Как вы восприняли тот факт, что в Лиге Европы встретятся два ваших бывших клуба – «Зенит» и минское «Динамо»?





– С ноткой ностальгии – как без этого! Столько лет прошло, но я не забываю, что вся моя футбольная жизнь крутилась вокруг трех городов. Это Минск, Киев и Санкт-Петербург. Но именно минское «Динамо» считаю своей футбольной родиной. Может быть, питерским болельщикам читать это будет немного обидно, но в Белоруссии, на мой взгляд, провел лучшие годы карьеры. Так что для меня и любителей советского футбола это противостояние – подарок судьбы.





– Матч почти 30-летней давности помните?





– У меня даже фото сохранились. Правда они сейчас в Питере, а я в Армении – создаем здесь новую команду. Что касается того матча, «Зенит» переживал не лучшие времена, хотя за него играли прекрасные футболисты: Бирюков, Долгополов, Веденеев, Степанов. А мы, наоборот, боролись за тройку лучших. Тем не менее ленинградцы дали нам бой, в итоге ничья – 1:1. До сих пор удивляюсь, как получилось, что в том сезоне «Зенит» занял последнее место и вылетел.









– Как вам игралось в минском «Динамо» с Зыгмантовичем, Гоцмановым, Алейниковым?





– В первой части сезона я мало играл. Правда, за дубль забил мячей 15. И тогда Эдуард Малофеев рискнул взять меня в Душанбе вместо Гоцманова. Мы выиграли 2:1, я забил гол и сделал передачу. В следующей встрече с «Днепром» Эдуард Васильевич снова ставит в старт. Забиваю два, выигрываем – 4:1. Ворвался, в общем, в основу. После чего Малофеев говорит: «Все, играй! Обратно менять тебя не буду – это твое место!» Алейников же уехал в «Ювентус» как раз недели за три до того матча с «Зенитом». А Зыгмантович, Гоцманов, Метлицкий, Сацункевич, Курбыко остались. Это тоже были, считаю, настоящие звезды советского футбола. Но подобных имелось с избытком в любой команде высшей союзной лиги – такой у нас был чемпионат СССР. Высочайшего уровня.





– С кем дружили больше всех в минской команде?





– Ну, в какой-то опеке я изначально не нуждался. Не с улицы ведь пришел – у меня был опыт выступлений за донецкий «Шахтер». Игр 60 за него провел и уже оббился в вышей лиге. Кстати, первый матч сыграл именно в Минске. А что касается минчан… Самое большое влияние на меня оказал Юрий Алексеевич Курбыко. Это человек и вратарь с большой буквы. По моей просьбе он оставался после тренировок, хотя уже был в возрасте. Сейчас понимаю, какие неудобства я ему доставлял. Но Курбыко не отказал ни разу. В итоге, бывало, часами бил ему по воротам, повышал свое мастерство. До сих пор помню его лысину в пыли и глаза навыкате на этих наших тренировках (улыбается). Однако, после них тот же Курбыко приводил меня другим в пример и всячески поддерживал. Мы и сейчас общаемся, правда, уже не так часто, как хотелось бы.





«Галстук, пиджак – а ниже носки, заправленные в спортивные брюки»

– Про установки Эдуарда Малофеева и вовсе ходят легенды. Застали их в Минске?





– Малофеев – абсолютно неординарная личность. И как специалиста, если брать чисто тренерскую работу, считаю его выше многих, работавших в то время. Даже Бышовца и Лобановского. Это тренер от Бога, величайший специалист. Но есть нюансы, из-за которых он не добился того, чего заслуживал. Правда, говорить о них сейчас не хотелось бы. А установки и правда запомнились. На них Эдуард Васильевич мог прийти, допустим, в пиджаке, галстуке, а ниже – в спортивных брюках и носках, в которые в эти брюки заправлены. На ногах при этом – туфли. Что касается слов, то однажды прямо перед игрой он начал рассказывать притчу о стаде павианов. До сих пор ее подробно помню.





– Расскажите.





– Как ее рассказывал Малофеев, на словах передать невозможно. Нужно знать его артистизм, видеть выражение лица и вообще лично быть при этом. Но смысл заключался в следующем: в прерию вышло стадо павианов. В какой-то момент их храбрый вожак учуял запах львов. И тогда он сам бросился к ним в пасти, чтобы, пожертвовав собой, спасти все стадо. «Так вот, сегодня на поле у нас должно быть 11 вожаков стада павианов. И каждый должен быть готов пожертвовать собой ради победы», – примерно так звучал вывод Малофеева. Подобных установок было очень много. Со стихами, притчами, балладами и так далее.





«Не спешите отдавать „Зениту“ победу»

– Давайте о предстоящей дуэли «Зенита» и минского «Динамо» в Лиге Европы. Кто фаворит?





– Понятно кто, ведь «Зенит» из чемпионата, который намного выше по рейтингу и уровню. Да и класс игроков петербургской команды гораздо серьезнее. Но я бы не торопился отдавать путевку в следующий раунд сине-бело-голубым. Что-то мне подсказывает: все будет не так-то просто, как, возможно, видится болельщикам в Петербурге.





– «Динамо» сейчас переживает своеобразную «эпоху возрождения»?





– Хочется в это верить. Понятно, что в последние годы в белорусском чемпионате доминирует БАТЭ. Сколько раз подряд он становился чемпионами? 12 или 13? (12. – «Матч ТВ»). Но для меня это, честно говоря, непонятно. Нет, я, безусловно, отдаю должное руководству БАТЭ, которое выстроило определенную систему, воспитало много тренеров и игроков. Однако, как уступил свои позиции флагман белорусского футбола – минское «Динамо», – в голове не укладывается. Куда смотрели руководители? Как это в принципе стало возможно? С другой стороны, с приходом на пост главного тренера команды Сергея Гуренко многое изменилось. И уже в прошлом сезоне только чудо помешало «Динамо» стать чемпионом. Очков они с БАТЭ набрали одинаково, но команда из Борисова стала первой по дополнительным показателям. Причем решающий гол в последнем туре игрок БАТЭ, если не ошибаюсь, забил на пятой добавленной минуте. В новом сезоне это противостояние продолжается. Главное – минчан теперь не лихорадит, как раньше.





– Чем прежде всего сильно «Динамо»?









– Очень мало пропускает. И это объяснимо. Гуренко – кстати, в свое время мой партнер и хороший товарищ – работал с такими специалистами, как Семин, Капелло Муслин. У последнего был помощником в сборной Сербии, когда они отбирались на чемпионат мира. Так что, опыт игровой и уже тренерский у Сергея громадный. Он хороший тактик, аналитик. Игру «Зенита» для своих футболистов, думаю, разложит по косточкам. Поэтому нашей команде – видите, как невольно говорю о «Зените» – будет непросто.





– Какой прием ждет «Зенит» в Минске?





– Самый теплый. Белоруссия – та страна, куда в гости приезжать всегда очень приятно. Там искренние и добрые люди. Так что, «Зенит» и его болельщиков встретят, как братьев. Но это только в аэропорту, гостинице и городе. А на футбольном поле будет бой. Можете не сомневаться. ФОТО: С МАТЧА ДИНАМО - МИ



