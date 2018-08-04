



По ходу второго сета при счете 3:0 в пользу соперницы Виктория Азаренко покинула корт в слезах. Причиной снятия белоруски стала травма.





Признаки дискомфорта в самочувствии Виктории стали проявляться уже в первом гейме второго сета. Проиграв три гейма подряд, Азаренко получила медицинскую помощь, но боль в спине не позволила ей продолжить игру.





Первую же партию за 72 минуты на тай-брейке выиграла Азаренко — 7:6 (7:4). Всего встреча продолжалась 1 час 36 минут.