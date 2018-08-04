Приезд российского топ-клуба спровоцировал ажиотаж на билеты в белорусской столице. «Динамо» будет выдавать билеты только в кассах билетного оператора и не более двух в одни руки.





Фото: Василий Рогов, Тимофей Калачёв





Пресс-секретарь минского «Динамо»: «Если откроем онлайн-продажу билетов на «Зенит», то значительная их часть попадет за пределы страны»





Люди собирались у касс уже к 15.00 – именно в это время стартовала продажа квитков.















