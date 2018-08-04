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Фотофакт: Минчане стоят в очередях за билетами на «Зенит». Все хотят посмотреть на Дзюбу

Минское «Динамо» начало продавать билеты на домашний матч с «Зенитом» в Лиге Европы.

Приезд российского топ-клуба спровоцировал ажиотаж на билеты в белорусской столице. «Динамо» будет выдавать билеты только в кассах билетного оператора и не более двух в одни руки.

Фото: Василий Рогов, Тимофей Калачёв

Пресс-секретарь минского «Динамо»: «Если откроем онлайн-продажу билетов на «Зенит», то значительная их часть попадет за пределы страны»

Люди собирались у касс уже к 15.00 – именно в это время стартовала продажа квитков.





tribuna.com
08:47 04/08/2018






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