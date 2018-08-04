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Николай Большаков: россиянки до Украины пробовали оформить переход в Беларусь, но президент их федерации не получил добро от главы СБР

Старший тренер биатлонной сборной России по резерву Николай Большаков назвал непорядочным решение Оксаны Москаленко, Екатерины Бех и Анастасии Рассказовой перейти в сборную Украины.

"Они были у нас в списке, ушли неофициально и никакого разрешения на переход не получали. Молча, тихо собрались и поехали. Не могу назвать это потерей, в юниорах у нас много достойных спортсменов, просто считаю, что они поступили непорядочно. У меня даже не укладывается в голове, как можно было просто так взять и уехать. Можно же было найти цивилизованное решение, тем более что место в команде у них было. 

Вся эта ситуация для меня стала неожиданностью. Месяц назад спортсменки под руководством своего тренера Ильи Лопухова пробовали оформить переход в сборную Беларуси, где работает его отец — бывший тренер сборной России Николай Лопухов. Но президент их федерации (Андриан Цыбульский), насколько я знаю, связавшись с нашим (Владимир Драчев), не получил добро. В итоге им предстоял карантин, и они отказались. Тогда поехали дальше. Не знаю, как будет складываться ситуация дальше", — цитирует Большакова ТАСС.
07:54 04/08/2018






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