Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Нападающий хоккейной сборной Беларуси продолжит карьеру в составе чемпиона Великобритании

Нападающий хоккейной сборной Беларуси Шарль Лингле продолжит карьеру в клубе «Кардифф Дэвилз», который в минувшем сезоне выиграл регулярный чемпионат и плей-офф в элитной лиге Великобритании.

 

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как сообщает пресс-служба клуба из столицы Уэльса, с осени Шарль Лингле также будет проходить обучение в университете Кардиффа.

 

— Приход Шарля Лингле к нам — это большое подписание для нас, и было несколько вещей, которые поспособствовали заключению сделки. Мы бы не смогли это сделать без нашего партнерства с университетом Кардиффа, это оказалось для нас огромным подспорьем в формировании состава, — сказал наставник клуба Эндрю Лорд.

 


В минувшем сезоне 36-летний уроженец канадского Монреаля с белорусским паспортом выступал за минское «Динамо» в КХЛ, набрав 17 (6+11) очков в 55 матчах при показателе полезности «-15».

 

Шарль Лингле выступал за сборную Беларуси на трех чемпионатах мира (2016, 2017, 2018), в 20 матчах заработав 12 (2+10) результативных баллов.


sport.tut.by
21:43 03/08/2018






‡агрузка...


Блоги
Александр Федута
Не дождетесь...
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – o лежащих колхозах, средней зарплате...
Игорь Драко
Беларусь и новый СССР
Артем Агафонов
Зенон Позняк сошел с ума
Павел Севярынец
Беларуская гаспадарка
Яўген Васьковіч
Беларусь фарміруе вобраз Слугі
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё