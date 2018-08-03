В США прошел самый нелепый бой MMA. Поединок продлился 31 секунду
В Ньюпорте в рамках турнира LFA 46 состоялся один из самых нелепых боев ММА. Поединок между Абу Дей Али и Митчем Агуяром продлился всего 31 секунду.
Бой изобиловал беспорядочными ударами и нелепыми нокдаунами, а соперники не отличались выдающейся техникой. В итоге встреча завершилась стремительным нокаутом. Победителем боя стал Абу Дей Али, который пытался отпраздновать победу, запрыгнув на ограждение октагона, но ему это не удалось, сообщает "Р-Спорт".
20:06 03/08/2018
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