В США прошел самый нелепый бой MMA. Поединок продлился 31 секунду

Бой изобиловал беспорядочными ударами и нелепыми нокдаунами, а соперники не отличались выдающейся техникой. В итоге встреча завершилась стремительным нокаутом. Победителем боя стал Абу Дей Али, который пытался отпраздновать победу, запрыгнув на ограждение октагона, но ему это не удалось, сообщает "Р-Спорт".



