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Видеофакт: судья спас футболисту жизнь во время матча

Судья матча между командами «Олимпия Эльблонг» и «Бленкитны Старгард-Щециньски» в третьем дивизионе Польши Марцин Лиана спас футболисту жизнь.

Как передает Oxu.Az, видео появилось на YouTube-канале Grzegorz Szostakiewicz.

Футболист «Блекитни» Михал Цувински неудачно столкнулся с соперником и упал солнечным сплетением на мяч. Игрок начал задыхаться и чуть не потерял сознание. Благодаря бдительности арбитра матча удалось избежать летального исхода. Судья помог восстановить футболисту дыхание, после чего тот смог продолжить встречу.


19:49 03/08/2018






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