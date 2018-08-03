Видеофакт: судья спас футболисту жизнь во время матча

Как передает Oxu.Az, видео появилось на YouTube-канале Grzegorz Szostakiewicz.





Футболист «Блекитни» Михал Цувински неудачно столкнулся с соперником и упал солнечным сплетением на мяч. Игрок начал задыхаться и чуть не потерял сознание. Благодаря бдительности арбитра матча удалось избежать летального исхода. Судья помог восстановить футболисту дыхание, после чего тот смог продолжить встречу.