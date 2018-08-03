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Мирный и Освальд проиграли в четвертьфинале теннисного турнира в Австрии

Белорус Максим Мирный и австрийский теннисист Филипп Освальд не вышли в полуфинал парного разряда турнира в австрийском Китцбюэле.

В сегодняшней доигровке четвертьфинального матча Мирный и Освальд уступили аргентинско-итальянскому дуэту Федерико Дельбонис / Даниэле Браччали - 5:7, 6:4, 8:10. 

В полуфинале Дельбонис и Браччали встретятся с австрийско-немецкой парой Юрген Мельцер / Филипп Петцшнер. 

На женском турнире в американском Сан-Хосе белоруска Виктория Азаренко (108) в поединке за выход в полуфинал сыграет с американкой Даниэль Роуз Коллинз (42), передает БелТА

14:22 03/08/2018






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