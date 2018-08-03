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Мирный и Освальд проиграли в четвертьфинале теннисного турнира в Австрии

Белорус Максим Мирный и австрийский теннисист Филипп Освальд не вышли в полуфинал парного разряда турнира в австрийском Китцбюэле.