Мирный и Освальд проиграли в четвертьфинале теннисного турнира в Австрии
Белорус Максим Мирный и австрийский теннисист Филипп Освальд не вышли в полуфинал парного разряда турнира в австрийском Китцбюэле.
В сегодняшней доигровке четвертьфинального матча Мирный и Освальд уступили аргентинско-итальянскому дуэту Федерико Дельбонис / Даниэле Браччали - 5:7, 6:4, 8:10.
В полуфинале Дельбонис и Браччали встретятся с австрийско-немецкой парой Юрген Мельцер / Филипп Петцшнер.
На женском турнире в американском Сан-Хосе белоруска Виктория Азаренко (108) в поединке за выход в полуфинал сыграет с американкой Даниэль Роуз Коллинз (42), передает БелТА
14:22 03/08/2018
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