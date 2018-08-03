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Гуренко: Белорусы очень гостеприимные, будем рады видеть болельщиков "Зенита" в Минске

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко в интервью ТАСС поделился мнением о предстоящей встрече 3-го отборочного раунда Лиги Европы с «Зенитом».

«Понятно, что фаворитом в нашем двухматчевом противостоянии будет считаться «Зенит», и это нормально.

При этом футболисты минского «Динамо» горят желанием себя проявить, хотят проверить себя, насколько они готовы играть в той же РПЛ, поэтому думаю, что это будет в первую очередь интересное противостояние.

Единственным минусом станет тот момент, что болельщики «Зенита» не смогут посетить домашний матч Лиги Европы из-за санкций УЕФА.

Конечно, хотелось бы, чтобы это был праздник футбола и стадион был заполнен до отказа. Всегда приятно играть при заполненных трибунах, как бы это ни сказывалось на результате, и для меня при всем великолепии стадиона в Санкт-Петербурге и радости возвращения на российские поля это самый большой осадок.

В любом случае, наши двери всегда открыты, белорусы очень гостеприимные люди, и мы будем рады видеть болельщиков «Зенита» у себя в Минске, главное, чтобы не было беспорядков», – сказал Гуренко.


Как напоминает Трибуна, «Зенит» был наказан проведением домашнего матча третьего отборочного раунда Лиги Европы без зрителей по итогам встреч турнира сезона-2017/18. 

Первый матч с «Динамо» российский клуб проведет в гостях 9 августа, ответная игра состоится через неделю в Санкт-Петербурге.

12:22 03/08/2018






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