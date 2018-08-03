Лучшего футболиста чемпионата мира оценили в 750 миллионов евро
«Уход Модрича возможен в том случае, если кто-то заплатит за него 750 миллионов евро», - заявил Перес.
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес назвал условие, при котором хорватский полузащитник Лука Модрич может покинуть клуб.
Как передает Oxu.Az, его слова приводит Calcio Mercato.
Так президент «Реала» ответил на слухи о том, лидер сборной Хорватии может покинуть мадридский клуб и присоединиться к миланскому «Интеру».
Модрич выступает за мадридский «Реал» с 2012 года.
За это время с «королевским» клубом полузащитник выиграл чемпионат Испании, кубок Испании, дважды Суперкубок Испании, четыре раза Лигу чемпионов и три раза Суперкубок УЕФА.
На прошедшем чемпионате мира в России Модрич в составе сборной Хорватии стал серебряным призером. Также хавбек был признан лучшим игроком турнира.
На данный момент самым дорогим трансфером в истории футбола является переход бразильца Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен».
Французы заплатили за нападающего 222 миллиона евро.
09:57 03/08/2018
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