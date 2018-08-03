



Потому удивляться результату не стоит. Первый поединок в своей истории «ястребы» проиграли 1:5 в основное время. Единственная шайба во втором периоде упала на счет Александра Акимова. В овертайме пинчане также уступили 1:2 (отличился Александр Абакунчик), а в серии буллитов казахи были сильнее 3:0.





Отметим, что «Пинские ястребы» на хоккейной карте появились лишь 1 июня. Возглавил команду экс-наставник «Немана-2» Дмитрий Саяпин. В нынешнем составе есть и несколько хоккеистов, ранее выступавших за «Брест»: Кирилл Тарасевич, Антон Хомяков, Роман Исайков. Пока коллектив лишь на стадии становления - в товарищеском матче у команды даже не было общей игровой формы.









В Кубке Салея «ястребы» участия не примут, поскольку все равно должны стартовать в чемпионате с дивизиона «Б». Равно как и новая хоккейная дружина из Барановичей. Обе они строятся на базе сильнейших клубов Высшей лиги прошлого сезона. Пинск тесно работает с «Шахтером», а в Барановичах будет базироваться команда БФСО «Динамо», знакомая брестским любителям хоккея по Турниру развития, сообщает Вечерний Брест.



