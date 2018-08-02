Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

«Советская Белоруссия» перепутала Ереван и Баку

Белорусский футбольный эксперт Вадим Скрипченко назначен главным тренером ФК «Арарат-Армения». Об этом сообщили и журналисты интернет-страницы «СБ» – главного печатного органа страны, но перепутали столицы Армении и Азербайджана, телепортировав клуб «Арарат-Армения» из Еревана в Баку.


Скриншот с сайта sb.by
Отметим, что Армения и Азербайджан находятся в состоянии вооруженного конфликта.

Вадим Скрипченко дважды выигрывал чемпионат Беларуси в составе БАТЭ. Работал тренером в ФК «Минск». Позже перебрался в Россию, где возглавлял «Кубань», «Урал», «Крылья Советов» и «Анжи».

В России Скрипченко установил печальный рекорд. Два года подряд его клубы вылетали из российской премьер-лиги в низший дивизион.

Новый клуб Скрипченко основан в 2017 году и принадлежит группе компанией «Ташир» и гражданину России Самвелу Карапетяну.

В этом сезоне команда из Еревана выступит в сильнейшем дивизионе чемпионата Армении. Белорусский тренер дебютирует в официальном матче 5 августа. В этот день «Арарат-Армения» в стартовой игре чемпионата примет «Алашкерт», который в прошлом сезоне в рамках Лиги чемпионов обыграл БАТЭ, передает belsat.eu


08:31 03/08/2018






‡агрузка...


Блоги
Александр Федута
Не дождетесь...
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – o лежащих колхозах, средней зарплате...
Игорь Драко
Беларусь и новый СССР
Артем Агафонов
Зенон Позняк сошел с ума
Павел Севярынец
Беларуская гаспадарка
Яўген Васьковіч
Беларусь фарміруе вобраз Слугі
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё