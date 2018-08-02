«Советская Белоруссия» перепутала Ереван и Баку
Белорусский футбольный эксперт Вадим Скрипченко назначен главным тренером ФК «Арарат-Армения». Об этом сообщили и журналисты интернет-страницы «СБ» – главного печатного органа страны, но перепутали столицы Армении и Азербайджана, телепортировав клуб «Арарат-Армения» из Еревана в Баку.
Скриншот с сайта sb.by
Отметим, что Армения и Азербайджан находятся в состоянии вооруженного конфликта.
Вадим Скрипченко дважды выигрывал чемпионат Беларуси в составе БАТЭ. Работал тренером в ФК «Минск». Позже перебрался в Россию, где возглавлял «Кубань», «Урал», «Крылья Советов» и «Анжи».
В России Скрипченко установил печальный рекорд. Два года подряд его клубы вылетали из российской премьер-лиги в низший дивизион.
Новый клуб Скрипченко основан в 2017 году и принадлежит группе компанией «Ташир» и гражданину России Самвелу Карапетяну.
В этом сезоне команда из Еревана выступит в сильнейшем дивизионе чемпионата Армении. Белорусский тренер дебютирует в официальном матче 5 августа. В этот день «Арарат-Армения» в стартовой игре чемпионата примет «Алашкерт», который в прошлом сезоне в рамках Лиги чемпионов обыграл БАТЭ, передает belsat.eu
08:31 03/08/2018
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