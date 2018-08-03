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Бывшему автогонщику успешно трансплантировали легкие

Ники Лауда Бывший австрийский автогонщик и директор команды "Формулы-1" "Мерседес" 69-летний Ники Лауда перенес операцию по трансплантации легких.


Об этом сообщили в Центральном клиническом госпитале Вены. "Ники Лауда перенес операцию по трансплантации легких в ЦКГ Вены из-за тяжелого легочного заболевания. Успешную пересадку провел Вальтер Клепетко, руководитель клинического отделения хирургии, и Конрад Хеценекер", - говорится в заявлении больницы, пишет БелТа. 


Трехкратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Ники Лауда был госпитализирован в венскую клинику с подозрением на грипп около недели назад. 



08:00 03/08/2018






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