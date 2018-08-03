Бывшему автогонщику успешно трансплантировали легкие





Об этом сообщили в Центральном клиническом госпитале Вены. "Ники Лауда перенес операцию по трансплантации легких в ЦКГ Вены из-за тяжелого легочного заболевания. Успешную пересадку провел Вальтер Клепетко, руководитель клинического отделения хирургии, и Конрад Хеценекер", - говорится в заявлении больницы, пишет БелТа.









Трехкратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Ники Лауда был госпитализирован в венскую клинику с подозрением на грипп около недели назад.



