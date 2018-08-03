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Олимпийский чемпион швед Пеппе Фемлинг вогнал лыжную палку себе в ногу перед забегом в гору в Норвегии

Олимпийский чемпион по биатлону швед Пеппе Фемлинг получил серьезную травму перед забегом в гору на популярном лыжероллерном фестивале Blink в Норвегии.

Во время разминки шведский спортсмен пытался увернуться от встречной машины, не смог удержать равновесие и вогнал лыжную палку себе в правую ногу. Из-за инцидента с Фемлингом организаторы отложили на несколько минут старт гонки. Спортсмен вертолетом доставлен в больницу. 


"Это ужасно грустно, но выглядит намного хуже, чем есть на самом деле. Не знаю, как все проходит, но из последних сведений мне известно, что Пеппе в порядке, он даже может дотронуться до пальцев ног", — сказал медиа-директор Федерации лыжных видов Швеции Хокан Блидберг. 


"На месте удалось срезать палку с обоих концов, но часть осталась в ноге. Его должны прооперировать в больнице Ставангера. Пеппе все время находился в сознании, мог отвечать на вопросы. Это ужасная ситуация, но мы с ней справились настолько хорошо, насколько могли", — отметил тренер Юхан Хагстрем, которого цитирует sports.ru. 


07:56 03/08/2018






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